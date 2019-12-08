Фото: Сергей Булкин/News.ru

Итальянский специалист Массимо Каррера заявил, что хочет от болельщиков греческого футбольного клуба АЕК такой же поддержки, как от фанатов московского «Спартака».

Я очень рад, что подписал контракт. Спасибо АЕК за то, что позволил мне прийти в большой клуб. За него я отдам душу и тело. Моя цель — чтобы в Греции...