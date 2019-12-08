Футбольный клуб «Ростов» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе «Ростова» дубль оформил полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов (22-я и 83-я минуты), также отличились полузащитник Алексей Ионов (53-я) и защитник Дмитрий Чистяков (79-я). Единственный мяч в составе «Спартака» забил нападающий Эсекьель Понсе (81-я).
«Ростов» впервые в истории забил «Спартаку» четыре мяча в гостевом матче.
Лучшим игроком матча, по мнению экспертов, был признан полузащитник ростовской команды Хорен Байрамян.
«Ростов» поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Спартак» занимает десятое место, имея в активе 22 очка.
Ранее фанаты «Спартака» покинули трибуны на 30-й минуте домашнего матча против «Ростова». Активные болельщики устроили акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении футбольных фанатов, писал NEWS.ru.
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