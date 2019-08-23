Футбольный клуб «Ростов» пригласил на матч седьмого тура Российской премьер-лиги против «Рубина» арбитра Сергея Карасёва.
Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб «Ростов» первым в России проведёт матч под аккомпанемент тяжёлой музыки. Приглашаем Вас на «Ростов Арену» 25 августа, — сообщает пресс-служба команды на своей странице в Twitter.
Обращение к Сергею Карасеву
Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб "Ростов" первым в России проведет матч под аккомпанемент тяжелой музыки.
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