https://static.news.ru/photo/be848a6a-c59e-11e9-8113-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карасёв Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Футбольный клуб «Ростов» пригласил на матч седьмого тура Российской премьер-лиги против «Рубина» арбитра Сергея Карасёва.

Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб «Ростов» первым в России проведёт матч под аккомпанемент тяжёлой музыки. Приглашаем Вас на «Ростов Арену» 25 августа, — сообщает пресс-служба команды на своей странице в Twitter.

Обращение к Сергею Карасеву



Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб "Ростов" первым в России проведет матч под аккомпанемент тяжелой музыки.



Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берете уроки игры на гитаре



Приглашаем Вас на «Ростов-Арену» 25 августа. pic.twitter.com/kbltVhCN2t — Football Club Rostov (@rostovfc) August 23, 2019

Кроме того, «Ростов» готов предоставить билеты в Екатеринбург, где 40-летний арбитр будет обслуживать матч «Урал» — «Сочи».

Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer. Кроме того, мы готовы обеспечить Вас билетами в Екатеринбург, — заверил клуб.

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