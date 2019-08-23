Сергей Карасёв Сергей Карасёв Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Футбольный клуб «Ростов» пригласил на матч седьмого тура Российской премьер-лиги против «Рубина» арбитра Сергея Карасёва.

Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб «Ростов» первым в России проведёт матч под аккомпанемент тяжёлой музыки. Приглашаем Вас на «Ростов Арену» 25 августа, — сообщает пресс-служба команды на своей странице в Twitter.

Кроме того, «Ростов» готов предоставить билеты в Екатеринбург, где 40-летний арбитр будет обслуживать матч «Урал» — «Сочи».

Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer. Кроме того, мы готовы обеспечить Вас билетами в Екатеринбург, — заверил клуб.

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