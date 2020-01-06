Футбольный клуб «Ростов» опроверг информацию о проблемах с алкоголем бывшего капитана команды Рагнара Сигурдссона, которая появилась 8 января в СМИ.
Сведения о якобы «серьёзных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствует действительности, — написано в заявлении пресс-службы ростовской команды.
В заявлении подчеркнули, что исландский защитник всегда показывал себя как большой профессионал. Контракт был расторгнут по просьбе футболиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Ростов» расторг контракт с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем игрока с дисциплиной, писал NEWS.ru.
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