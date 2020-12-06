«Ростов» на своём поле потерпел поражение от «Уфы»

https://static.news.ru/photo/1d9a9e8a-37c8-11eb-a0f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ufafc/vk.com

В матче 17-го тура РПЛ «Ростов» на своём поле уступил одному из аутсайдеров чемпионата «Уфе». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал форвард уфимцев Комнен Андрич, он отличился на 70-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал защитник Олег Данченко. Благодаря этому успеху «Уфа» набрала 13 очков и вышла из зоны вылета, поднявшись на 14-е место.

«Ростов» же, несмотря на поражение, остался на четвёртой строчке. Подопечные Валерия Карпина упустили шанс сравняться с ЦСКА, от которого отстают на три очка. На данный момент у ростовчан 29 баллов. Впрочем, уже сегодня южан может потеснить «Динамо», имеющее 27 очков — «бело-голубым» предстоит сыграть дома с «Арсеналом».

Свой матч 17-го тура пока не провёл и ЦСКА. Вечером в воскресенье 6 декабря «красно-синие», у которых на счету 32 очка, примут «Химки». В случае успеха команда Виктора Ганчаренко догонит лидирующие «Зенит» и «Спартак» — эти команды набрали по 35 баллов.

Как писал NEWS.ru, «Уфа» прилетела в Ростов-на-Дону без главного тренера. Как пояснил гендиректор клуба Ринат Шайбеков, специалист остался в Сочи, где проходят тренировки команды, из-за поднявшегося давления.