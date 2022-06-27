Российский вратарь «Байера» рассказал о помощи украинским беженцам Российский вратарь «Байера» Лунев рассказал о помощи украинским беженцам

Фото: Szilvia Micheller / Matthias Koc/Global Look Press

Андрей Лунев

Российский вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунев рассказал о том, что вместе с супругой помогал беженцам с Украины в Леверкузене, сообщает газета «Известия». Он также отметил, что с конца февраля в городе появилось много машин с украинскими номерами.

Мы с женой старались помогать приезжим. У нас у самих есть ребенок, и было тяжело смотреть, когда увидел, как живут дети украинских беженцев, приехавших в Германию. Не мог мимо этого пройти. Передавали для детей игрушки, памперсы, одежду. Не напрямую, а через человека из организации, которая занимается помощью и развозит вещи нуждающимся, — заявил Лунев.

При этом он подчеркнул, что не сталкивался с русофобией в городе «от слова „совсем“».

Ранее футболист рассказал о том, что гордится тем, что он русский. Он отметил, что на это чувство не может повлиять то, кто в его стране находится у власти.

9 июля 2021 года Лунев перешел в «Байер», заключив контракт до 2023 года. Прежде футболист выступал в «Зените».