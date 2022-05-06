Российский судья Алексей Матюнин не сумел пройти проверку на детекторе лжи по итогам матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), сообщает «РБ Спорт». В этой игре Матюнин совершил результативные ошибки в пользу хозяев.
40-летний судья ошибочно назначил пенальти в ворота самарской команды на 42-й минуте, а также неверно засчитал гол в ворота «Крылья Советов» на 50-й минуте.
По данным источника, после матча Матюнин и арбитр VAR (система видеопомощи арбитрам в футболе) Павел Шадыханов прошли проверку на полиграфе. Шадыханов успешно прошёл проверку, Матюнин — нет.
Ранее Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что нарушения со стороны футболистов красно-белых всегда оцениваются более строго, чем нарушения игроков из остальных команд. Она предложила расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ), чтобы у «Зенита» была возможность играть против фарм-клубов.