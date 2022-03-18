Жена владельца «Спартака» отреагировала на судейство в матче против НН
Зарема Салихова: расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
18:22, 19 марта 2022
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Зарема Салихова, супруг владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что нарушения со стороны футболистов красно-белых всегда оцениваются более строго, чем нарушения игроков из остальных команд. Она предложила расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ), чтобы у «Зенита» была возможность играть против фарм-клубов, сообщает «Спорт-экспресс».
Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил жёлтую. Фол на Айртоне, естественно, не замечается. Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами, — заявила Салихова.