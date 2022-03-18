Жена владельца «Спартака» отреагировала на судейство в матче против НН

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что в его дом вломились воры в тот момент, когда манкунианцы играли с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время ограбления в спальне футболиста находились дети. Француз отметил, что возвращался домой, не зная, целы ли они. Это был самый страшный кошмар, написал Погба в Twitter.

Прошлой ночью осуществился худший кошмар нашей семьи, когда в наш дом вломились и ограбили, пока наши дети спали в своей спальне. Грабители пробыли в нашем доме менее пяти минут, но...