Роспотребнадзор проводит расследование в ФК «Оренбург», где выявлен COVID

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что у ряда представителей футбольного клуба «Оренбург» по результатам тестирования выявлены признаки заражения коронавирусом, все игроки изолированы.
В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время, — приводит его слова пресс-служба лиги.
Прядкин добавил, что оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора.
Таким образом, «Краснодар» может пропустить второй тур подряд после возобновления чемпионата России. Согласно календарю, матч «быков» с «Оренбургом» запланирован на 27 июня. Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00 мск, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за двух заразившихся COVID-19 футболистов, писал NEWS.ru.
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