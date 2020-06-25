Роспотребнадзор проводит расследование в ФК «Оренбург», где выявлен COVID

https://static.news.ru/photo/7b782e94-b6d3-11ea-b927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный Клуб «Оренбург» - ФК "Оренбург"/facebook.com

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что у ряда представителей футбольного клуба «Оренбург» по результатам тестирования выявлены признаки заражения коронавирусом, все игроки изолированы.

В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время, — приводит его слова пресс-служба лиги.

Прядкин добавил, что оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора.

Таким образом, «Краснодар» может пропустить второй тур подряд после возобновления чемпионата России. Согласно календарю, матч «быков» с «Оренбургом» запланирован на 27 июня. Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00 мск, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за двух заразившихся COVID-19 футболистов, писал NEWS.ru.