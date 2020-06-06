До возобновления испанской Примеры осталось меньше недели. Самое время вспомнить последние околофутбольные новости с Пиренейского полуострова. Какая команда испытывает большие финансовые трудности, кто стал врагом болельщиков «Атлетико», вернётся ли Неймар в Испанию — ответы не эти и многие другие вопросы в материале NEWS.ru.

Регламент и болельщики

Но перед тем, как приступить к новостям, давайте быстро ознакомимся с регламентом.

Ла Лига стартует 11 июня, и дальше матчи будут идти каждый день. 32 дня беспрерывного испанского футбола — красота! При этом между играми с участием одного клуба должно пройти 72 часа. Это позволит командам проводить по два матча в неделю.

Играть преимущественно будут поздно вечером (слоты 20:30 по мск и 23:00 по мск), а в выходные будут дневные матчи (если условия будут позволять). Причина — жаркая погода в Испании в летние месяцы.

Пять замен в матче. Как бы тренер «Барселоны» Кике Сетьен ни противился, подобная мера в посткарантинный период является необходимой.

Зрители на трибуны начнут возвращаться в сентябре, со стартом нового сезона, который назначен на 12 сентября. С первого тура стадионы откроются на 30%, с ноября — будут заполняться наполовину, к январю 2021-го арены должны открыть полностью.

На последнем пункте хотелось бы остановиться чуточку подольше. Одна из проблем, которая донимала многих футбольных чиновников, была связана с тем, как поступить с пустыми трибунами на период доигровки чемпионатов. На стадионе «Боруссии» Мёнхенгладбаха (команда из немецкого футбольного первенства) установили 12 тысяч картонных болельщиков. В Дании разместили мониторы, чтобы болельщики через программу Zoom в прямом эфире могли поддерживать свою команду. В России тоже решили не отставать и решили пускать зрителей на трибуны (пока только 10%). Однако испанцы оказались куда более оригинальными. Как сообщает местная Marca, Ла Лига вернётся с виртуальными (!!!) зрителями. Как тебе такое, Илон Маск?

Moritz Mueller/Pool/Global Look Press

При поддержке технологии 3D-анимации, управляемой Mediapro, пустые трибуны будут заменены на анимированное изображение. Виртуальная картинка также будет сопровождаться звуком, который основан на игре FIFA 20 и представляет собой реальные записи каждого стадиона. При этом у телезрителя будет возможность сделать выбор — посмотреть матч с дополненной виртуальной реальностью или нет.

Также одна из инициатив Ла Лиги, направленная на оживление стадиона, связана с записью аплодисментов, которые будут воспроизводиться в середине первого тайма — на 20-й минуте. На самом деле, у этой истории есть более глубокий и трогательный посыл. Таким образом футбольные чиновники Испании хотят почтить память жертв пандемии коронавируса, которая унесла жизни порядка 30 тысяч людей по всей стране. Будут ли в итоге виртуальные зрители и записанные аплодисменты использоваться, узнаем уже скоро.

Новости

Главным ньюсмейкером всего коронавирусного периода в испанском футболе была «Барселона». COVID-19 застал каталонцев врасплох. Их к такому жизнь не готовила. Как итог, «Барселона» стала первым клубом среди грандов, который сократил зарплаты футболистов на 70% из-за пандемии нового вируса. На недавнем совещании клуб вновь выступил с просьбой пойти ему навстречу, однако на этот раз футболисты ответили отказом. Но у каталонцев могли возникнуть куда большие проблемы — на днях сообщалось, что Лионель Месси получил травму, из-за которой может пропустить рестарт сезона. К счастью для президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу, всё обошлось! На официальном сайте клуба появилась информация, что у аргентинского нападающего обнаружена незначительная травма квадрицепса, из-за чего ему придётся провести несколько тренировок по индивидуальной программе, но к первому матчу с «Мальоркой» он будет готов.

На трансферном рынке у «синие-гранатовых» всё тоже не слава богу. Главная новость — Неймар не приедет, по крайней мере, в ближайшее трансферное окно. Пока что бразилец остаётся слишком дорогим удовольствием для «Барсы». Возможно, к команде присоединится нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. Сейчас он является главной целью команды.

В пучине всех этих неприятных новостей из стана каталонцев мы сумели найти и положительный момент. Месси не может уйти из «Барселоны» бесплатно этим летом. Оказывается, в контракте аргентинца была опция, при активации которой футболист мог покинуть команду на правах свободного агента. Естественно, когда эта информация стала достоянием общественности, такие клубы как «Манчестер Сити» стали чаще поглядывать в сторону «Барселоны». Но теперь можно прекратить это делать. Телеканал ESPN сообщил, что действие этой опции прекратилось в минувшие выходные. Минус одна головная боль для Бартомеу.

Как там поживает «Реал Мадрид» — спросите вы. В целом хорошо. Посмотрите, какие трюки вытворяет на тренировках капитан «сливочных» Серхио Рамос. Поговаривают, что у него лучшая физическая форма за последние несколько лет.

Единственное, «Реалу» на время придётся сменить место жительства. Команда не сможет доиграть сезон на «Сантьяго Бернабеу». На территории стадиона уже второй месяц происходит глобальная реконструкция. Поэтому матчи против «Эйбара», «Валенсии», «Мальорки», «Хетафе», «Алавеса» и «Вильярреала» пройдут на арене «Альфредо Ди Стефано», который закреплён за «Кастильей», второй командой «Реала». Матчи в Сегунде Б, где выступает команда, отменены.

Соседи «Реала» тоже успели отметиться в информационном поле. Полузащитник «Атлетико» Мадрид Сауль Ньигес разыграл болельщиков своей команды. Испанец разместил в Twitter пост о том, что желает сообщить своим читателям кое-что важное. Яркая картинка с подписью «Новый клуб» намекала на смену прописки. Футболист подогрел эту историю тем, что подписался на аккаунт «Манчестер Юнайтед» и на некоторых футболистов этой команды. А ещё он вёл у себя на странице отсчёт времени. В общем, вы представляете уровень напряжения.

COMUNICADO



Os querÃ­a comunicar algo importante para mÃ­. pic.twitter.com/ptEAD8falU — SaÃºl Ãiguez (@saulniguez) May 31, 2020

Но в итоге всё оказалось не совсем так, как многие предполагали. Речь в Twitter футболиста шла о новом футбольном клубе «Коста Сити», который Сауль открыл вместе со своим братом в родном городе. Болельщики, конечно, жутко возмутились такому анонсу от футболиста. Дело дошло даже до оскорблений. В общем, креатив креативом, а фанатов лучше подобным образом не злить.