«Расистские отбросы»: «Краснодар» осудили за отказ преклонять колено

Первая в истории домашняя игра в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА обернулась для «Краснодара» не только разгромным поражением от лондонского «Челси» (0:4), но и ещё одним неприятным инцидентом. В самом начале встречи большая часть игроков российской команды не стала преклонять колено по примеру «Челси» в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение». — NEWS.ru). Естественно, подобное поведение смутило многих зарубежных болельщиков и некоторых представителей британских СМИ. Как вокруг «Краснодара» разгорелся скандал — рассказывает NEWS.ru.

Как мы помним, в мае этого года в Америке был жестоко убит полицейским афроамериканец Джордж Флойд. Смерть мужчины привела к массовым демонстрациям и акциям протеста по всему миру. В итоге вся эта история вылилась в создание движения Black Lives Matter, направленного на глобальную борьбу с расизмом. Англичане с самого начала были чуть ли не самыми активными участниками данной истории. После рестарта Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты выходили на поле в чёрных майках с главным лозунгом этого года и преклоняли колено перед каждым матчем. Прошлый сезон закончился, но от антирасистских нововведений не стали отказываться. В АПЛ по-прежнему продолжают перед каждой игрой опускаться на одно колено. В России же эта традиция не закрепилась с самого начала. Поэтому ожидаемо в матче против «Челси» только четверо краснодарцев (одним из них точно был Маркус Берг, который попал в камеру) последовали примеру лондонцев (в Сети ходит шутка, что одним из опустившихся на колено был Евгений Чернов).

fckrasnodar.ru

Реакция на подобное поведение последовала незамедлительно. Со стороны британских СМИ особенно горячо откликнулись на произошедшее издания The Sun и Daily Star. Последние так вообще отметили, что после того как игроки «Челси» опустились на колено, их стали освистывать болельщики «быков», а в материале, приуроченному к данному инциденту, рассказали, что бразильский форвард Малком, выступающий за «Зенит», подвергается расистским нападкам.

В последние годы Россия изо всех сил борется с расизмом в футболе, но в то же время чернокожая звезда «Зенита» Малком критикуется и освистывается своими собственными болельщиками, — говорится в материале.

Реакция общественности была ещё более суровой. Футбольный клуб «Краснодар», а вместе с ним и вся Россия были обвинены в расизме.

Вау. Наблюдаю за игрой Лиги чемпионов УЕФА между «Челси» и «Краснодаром» в России. Они (лондонцы) встали на колени в знак протеста против расизма, а более половины краснодарской команды в это время стояли. Просто безумие, насколько открытый расизм всё ещё существует во многих частях мира, — написал пользователь.

Wow. Watching the UEFA champions league game between Chelsea and Krasnodar in Russia and they took a knee for the end racism campaign and more than half of Krasnodar team stood. Just crazy how open racism still is in so many parts of the world. — Mark Genthner (@MarkGenthner) October 28, 2020

Игроки «Краснодара» не встали на колено? Я ненавижу «Челси», но надеюсь, что они сделают этих расистских отбросов, — негодует пользователь.

Я не удивлён, это же команда из России, — поделился своим мнением ещё один фанат.

Были, впрочем, среди пользователей и те, кто не стал связывать подобный жест с расизмом.

В Великобритании мы все делаем это, потому что в противном случае мы будем чувствовать себя пристыженными, но в России BLM — это политическая кампания. Когда 95% населения принадлежат к одной и той же расе, они не чувствуют в этом необходимости. Это не расизм. BLM — это не антирасизм, это политическое движение, — отметился записью болельщик.

mark, in the uk we all do it becos if we dont many feel shamed. but in russia, blm is a political campaign. snd also, when 95% of the population are from the same race then they dont rly feel the need to. its not racistm. blm is not anti racistm. its a political movement — hugowalters (@hugoaymla) October 29, 2020

От российской стороны по заданному вопросу ярче всех выступил бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, сказав, что Россия в данной истории не участник.

Эта история проблемы определённого государства, которое решило проецировать её на весь мир. Россия здесь не участник процесса. Эта история нас не касается, мы многонациональное государство, которое такими проблемами не грешило. Те колониальные страны, которые прошли проблемы расизма... Они пускай сами решают: вставать им на колено или нет. К России это не имеет никакого отношения, — передаёт слова Sport24.

Стоит отметить, что свою порцию критики получил не так давно и футбольный клуб «Марсель». В матче против «Манчестер Сити», который также проходил в рамках Лиги чемпионов, французские футболисты тоже не преклонили колени. В их случае ситуация смотрелась ещё более комичной. Пока игроки «Сити» сидели, опустившись на одно колено, их оппоненты выстроились в ряд в центральном круге. «Марсель» таким образом выражал поддержку недавно убитому учителю в Париже. В общем, кто в лес, кто по дрова. Однако причина, из-за которой французы начали матч стоя, нисколько не утешила британцев. Их также обвинили в расизме и во всех бедах мира. Официальному аккаунту клуба даже пришлось выступить с заявлением в отношении того, что они осуждают любые проявления расизма.

LâOlympique de Marseille est le club de lâantiracisme.



Les joueurs de lâOM sâassocient Ã la dÃ©marche des joueurs de Manchester City, dÃ©montrant unitÃ© et respect pour ce combat. pic.twitter.com/nD9GKGelXa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 27, 2020