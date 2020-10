«Расистские отбросы»: «Краснодар» осудили за отказ преклонять колено

Как мы помним, в мае этого года в Америке был жестоко убит полицейским афроамериканец Джордж Флойд. Смерть мужчины привела к массовым демонстрациям и акциям протеста по всему миру. В итоге вся эта история вылилась в создание движения Black Lives Matter, направленного на глобальную борьбу с расизмом. Англичане с самого начала были чуть ли не самыми активными участниками данной истории. После рестарта Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты выходили на поле в чёрных майках с главным лозунгом этого года и преклоняли колено перед каждым матчем. Прошлый сезон закончился, но от антирасистских нововведений не стали отказываться. В АПЛ по-прежнему продолжают перед каждой игрой опускаться на одно колено. В России же эта традиция не закрепилась с самого начала. Поэтому ожидаемо в матче против «Челси» только четверо краснодарцев (одним из них точно был Маркус Берг, который попал в камеру) последовали примеру лондонцев (в Сети ходит шутка, что одним из опустившихся на колено был Евгений Чернов).

Реакция на подобное поведение последовала незамедлительно. Со стороны британских СМИ особенно горячо откликнулись на произошедшее издания The Sun и Daily Star. Последние так вообще отметили, что после того как игроки «Челси» опустились на колено, их стали освистывать болельщики «быков», а в материале, приуроченному к данному инциденту, рассказали, что бразильский форвард Малком, выступающий за «Зенит», подвергается расистским нападкам.

Реакция общественности была ещё более суровой. Футбольный клуб «Краснодар», а вместе с ним и вся Россия были обвинены в расизме.

Wow. Watching the UEFA champions league game between Chelsea and Krasnodar in Russia and they took a knee for the end racism campaign and more than half of Krasnodar team stood. Just crazy how open racism still is in so many parts of the world.

Были, впрочем, среди пользователей и те, кто не стал связывать подобный жест с расизмом.

mark, in the uk we all do it becos if we dont many feel shamed. but in russia, blm is a political campaign. snd also, when 95% of the population are from the same race then they dont rly feel the need to. its not racistm. blm is not anti racistm. its a political movement