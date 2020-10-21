Расходы федерального бюджета на Евро-2020 достигнут 875,1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/f6d2e732-13a8-11eb-b7d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Организация и проведение чемпионата Европы по футболу УЕФА-2020 в 2021 году обойдётся федеральному бюджету в 875,1 млн рублей.

Согласно проекту федерального бюджета на будущий год, в 2020-м на мероприятия было направлено 1,88 млрд рублей.

На реализацию федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году власти намерены выделить 2,23 млрд рублей, в 2022-м и в 2023 годах аналогичную сумму. В текущем году на программу ушло 2,11 млрд рублей.

На организацию и проведение XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге в будущем году потратят 562,9 млн рублей, в 2022 году — 2,11 млрд рублей, в 2023 году — 3,75 млрд рублей. На строительство спортивных объектов к турниру в 2021 году предоставят 331,7 млн рублей, в 2022 году — 349,7 млн рублей, передаёт «РБ-Бизнес».

Чемпионат Европы по футболу 2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля, пандемия коронавируса вынудила организаторов перенести соревнования на будущий год — с 11 июня по 11 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что проект бюджета на 2021–2022 годы подразумевает сокращение финансирования молодёжной политики в РФ, однако раньше расходы увеличивались. Аналитики связали это с общим секвестром незащищённых статей и корректировкой приоритетов власти.