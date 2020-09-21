Пять фишек РПЛ: арбитры — маги ТВ-монтажа и мастер-класс от Классона

Антиофсайдная нога Дзюбы, голевая ярость «быков», 200-процентная эффективность «красно-белых», первое поражение «курортников», фанатская благодарность «бело-голубым» — NEWS.ru представляет подборку наиболее резонансных футбольных происшествий очередного тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

ТоVARищество с неограниченной безответственностью

Поединок петербургского «Зенита» в Екатеринбурге с «Уралом» в очередной раз наглядно подтвердил, что внедрение системы видеоассистентов рефери (VAR) в российском футболе — вовсе не средство устранения ошибок, допущенных бригадой арбитров в поле, а инструмент обеспечения нужного результата для сильных мира сего. Причём этот инструмент специально обученные люди беззастенчиво начинают пускать в ход уже в самом дебюте матча, не выдерживая ради приличия хотя бы паузу в полтайма или тайм.

Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В том, что Артём Дзюба забил гол на четвёртой минуте встречи, не было ничего сверхъестественного — за исключением того, что форвард «сине-бело-голубых» находился в офсайде. Это видели все: болельщики, телезрители, осветительные мачты на «Екатеринбург Арене», экипаж орбитальной станции на околоземной орбите и даже бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, изначально зафиксировавшая положение вне игры.

Однако у дуэта магов-волшебников ТВ-монтажа (то есть тех самых видеоассистентов рефери) Алексей Матюнин — Алексей Воронцов было собственное мнение. Начертив на стоп-кадре голевого эпизода офсайдные линии по только им одним ведомому принципу, два дяди Лёши убедительно залили в уши Карасёву парафин, что гол Дзюбой был забит по всем правилам и его следует засчитать. Что и было сделано главным судьёй матча.

Как тут не вспомнить, что во встрече первого тура в Волгограде уже имел место подобный эпизод, когда форвард «Зенита» и капитан российской сборной открыл счёт после того, как в ходе атаки также оказался в положении вне игры, почему-то проигнорированном сидящими у мониторов арбитрами.

О том, что это судейское тоVARищество с неограниченной безответственностью творит нечто невообразимое в своём стремлении создать действующему чемпиону страны режим максимального благоприятствования, уже не только гуляют многочисленные мемы в Интернете (кто-то, например, предлагает считать ногу Дзюбы священной, поскольку ею были повержены испанцы в плей-офф ЧМ-2018) — даже ярые сторонники «Зенита» признают кошмарные ошибки рефери в пользу «сине-бело-голубых». Но какой от всего этого толк, если питерский клуб продолжает снимать сливки с более чем лояльного судейства?

Впрочем, честь и хвала игрокам «Урала», которые не опустили рук после прозрачного намёка, что рыпаться им в этом поединке не следует. И ответный гол Андрея Панюкова (кстати, выступавшего в своё время за «Зенит») в середине второго тайма не только принёс ничью команде Юрия Матвеева — он дал понять, что и против петербургского VAR-лома тоже есть приёмы. Надо только очень захотеть дать достойный ответ.

Галицкому пора открывать «Семёрочку»

Известный российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий не так давно имел самое прямое отношение к популярной в стране сети продуктовых магазинов «Магнит», будучи её основателем. Но затем 29% акций этого бизнеса Сергей Николаевич продал, оставив себе скромную трёхпроцентную долю.

fckrasnodar.ru

Однако теперь впору начинать новый проект под условным названием «Семёрочка» — после того как «Краснодар» впервые в истории своих выступлений в премьер-лиге отгрузил в ворота «Химок» рекордные семь мячей. Конечно, стоит сделать поправку на крайне низкую футбольную дееспособность соперника, переживающего тяжёлую кадровую и управленческую болезнь. Но «семёрочку» в ворота любой команды ещё нужно суметь положить, имея на то основания в виде поставленного атакующего игрового почерка.

У «быков» таковой, вне всяких сомнений, есть, а прекрасным бонусом стало возвращение в строй травмированных футболистов. В первую очередь речь идёт о Викторе Классоне. Шведский полузащитник, пока лишь набирающий форму после вынужденной полуторагодичной паузы, дважды забил «Химкам» и ещё два раза ассистировал партнёрам. Супертоповый показатель, который наверняка поможет и персонально Классону быстрее войти в игровой тонус, и всей команде разнообразить и сделать более эффективными действия в атаке.

Правда, после жёсткого разгрома подмосковной команды приходилось слышать мнения, что наставнику «чёрно-зелёных» следовало бы попридержать «быков», дабы не выхолостить футболистов эмоционально перед первым матчем квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК (22 сентября, 22:00 мск). Но интересно, как вы себе представляете указание главного тренера, скажем, после пяти голов: «Так, ребята, хватит, прекращаем забивать!»? Тем более что «Краснодар» в предыдущем туре остался без игровой практики, поскольку его соперник — волгоградский «Ротор» — сел на карантин и в итоге получил техническое поражение.

Разумеется, только двухраундовое противостояние с ПАОК даст ответ на вопрос, кто был прав: прагматики из числа скептиков-созерцателей или романтики из рядов ФК «Краснодар». Очень хочется, чтобы верх взяли последние, и тогда мы впервые станем свидетелями участия сразу трёх российских клубов (не забываем про «Зенит» и столичный «Локомотив») в групповом турнире Лиги чемпионов.

Казанский парадокс «красно-белых»: один удар в створ — два гола

Осечка «Зенита» среди Уральских гор, самым вопиющим образом допущенная бригадой арбитров-телеVARваров, лишила действующего чемпиона единоличного лидерства в РПЛ. Вровень с «сине-бело-голубыми» в турнирной таблице устроился московский «Спартак», что в городе на Неве наверняка вызвало очередную волну раздражения.

spartak.com

«Красно-белые» провели в Казани против «Рубина» парадоксальный матч. Вынуждены были играть без ключевого центрального защитника Самюэля Жиго, которого заменил жестоко критикуемый Илья Кутепов, — и ни разу не пропустили. Выдали отменный первый тайм с претензиями на доминирование и игру в позиционном нападении — и почти всю вторую половину встречи отбивались в меньшинстве, уступив сопернику по времени владения мячом и прочим ключевым показателям. Наконец, нанесли лишь один удар в створ ворот хозяев — и победили с преимуществом в два мяча.

Последнее стало возможным благодаря грубому ляпу голкипера казанцев Никиты Медведева, следствием чего стал гол в свои ворота защитника Михаила Меркулова. Но до этого была классная многоходовая атака москвичей с эффектным ударом Джордана Ларссона в ближний верхний угол — причём на той же четвёртой минуте встречи, на которой «Зениту» «подкатили» левый гол в ворота «Урала». Символичное совпадение, не правда ли?

Команда Доменико Тедеско, между тем, попала под достаточно сильный огонь критики как раз за невнятный второй тайм и те самые статистические и визуальные парадоксы, о которых было сказано чуть выше. «Рубин» с его художествами на дриблинге от Хвичи Кварацхелии и пушечными выстрелами Дмитрия Макарова, пожалуй, наиграл хотя бы на один ответный мяч, но вратарь «красно-белых» Александр Максименко включил режим берсеркера после неудачного дерби с ЦСКА и свёл все потуги казанской группы атаки к нулю.

Как итог — после восьми сыгранных туров у «Зенита» и «Спартака» по 17 очков. При этом у «сине-бело-голубых» ещё не началась изнурительная еврокубковая кампания с шестью матчами в режиме нон-стоп с октября по декабрь в группе Лиги чемпионов. Перчатка чемпиону уже брошена, или в Москве хотят замахнуться посильнее?

Пушечное ядро вместо пряника для «Сочи»

А ведь «Зенит» со «Спартаком» вполне могли делить по итогам восьмого тура не первое, а второе-третье места — если бы «Сочи» одержал (можно сказать и «удержал») победу в Туле. Три очка, добытые в выездном поединке с «Арсеналом», позволили бы команде Владимира Федотова взирать сверху вниз не только на идейных противников в красно-белой форме, но — страшно подумать — на головной клуб из города на Неве.

Но не срослось. Хоть Кристиан «Вечно молодой» Нобоа и вывел южан вперёд уже на 10-й минуте, реализовав пенальти (который, справедливости ради, не вызывал сомнений), соперника это ничуть не подкосило. «Оружейники», после неудачного старта в чемпионате оказавшиеся на непривычно низком месте в таблице РПЛ и в непосредственной близости от зоны вылета, понимали, что дальше отступать некуда. И тремя классными голами (один от Эванса Кангвы, два от Сергея Ткачёва) перевернули ход игры, не обратив внимания даже на ещё один результативный удар гостей в исполнении Михи Мевли.

Вот при таких обстоятельствах матч, получившийся вторым по результативности в туре (после краснодарских 7:2 с «Химками»), серьёзно подкорректировал диспозицию сил в топе турнирной таблицы. Образно говоря, вместо сладкого тульского пряника «курортникам» прилетело пушечное ядро от недружелюбных «канониров». И это ядро сбросило «Сочи» с вершины текущего рейтинга РПЛ на третью строчку, обернувшись для команды первым поражением в сезоне.

Впрочем, кое-что к чаю из тульского самовара южанам всё же перепало. Нобоа, забивший уже шестой мяч в чемпионате, укрепил лидерство в споре самых результативных игроков премьер-лиги. Группа преследователей отстаёт от эквадорца теперь уже на два гола. Мелочь, но для сочинцев и лично для Кристиана наверняка весьма приятная.

Топ-перформанс динамовских фанатов

Приз за лучший баннер тура однозначно уходит болельщикам московского «Динамо». По достоинству оценив провальное поражение команды Кирилла Новикова от тбилисского «Локомотива» во втором квалификационном раунде Лиги Европы (1:2) и скоропостижное завершение толком не начавшейся еврокампании, они вывесили на матче восьмого тура РПЛ с грозненским «Ахматом» плакат с ёрнической благодарностью: «Спасибо за евросезон!»

NEWS.ru подробно писал о причинах этого фиаско, не выделяя «Динамо» из общего ряда российских клубов, таких успешных и процветающих на внутренней арене, но почему-то мгновенно превращающихся в мальчиков для битья в еврокубковых поединках. Вылет от более чем скромного грузинского клуба скорее не вина «бело-голубых», а беда всего российского футбола, абсолютно не конкурентоспособного в континентальных клубных турнирах.

Тем не менее боль и горечь поражения у динамовских фанатов этот факт ничуть не купирует. А игрокам команды во главе с наставником Кириллом Новиковым (кстати, стоит похвалить руководство клуба за благоразумное решение обойтись без резких телодвижений в виде отставки тренерского штаба) ничего не оставалось, кроме как вымаливать прощение у своих поклонников хорошей игрой и победами в следующих матчах.

Против «Ахмата», прямо скажем, получилось не очень. Игра закономерно катилась к нулевой ничьей, однако уже в компенсированное время «бело-голубым» пришёл на помощь очередной «стандарт». Защитник Иван Ордец после розыгрыша углового головой отправил мяч в ворота гостей и добыл для «Динамо» такую важную победу.

Три очка есть три очка, но фанаты «бело-голубых» в этот вечер однозначно «сыграли» куда лучше футболистов команды.