На общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялись досрочные выборы главы организации: президент Сергей Прядкин был единогласно переизбран на новый пятилетний срок. NEWS.ru рассказывает об этом и других ключевых вопросах, попавших в повестку дня собрания.

Вопреки здравому уму и трезвому рассудку

Стоит обратить внимание на то, что выборы были досрочными. Но при этом никакого нарушения процедуры не произошло — все было в рамках устава РПЛ. Зачем же такая спешка? Почему нельзя было дождаться весны и тогда в положенные сроки проголосовать за президента? Всё дело в том, что Прядкин заручился поддержкой большинства руководителей клубов в важнейшем на данный момент вопросе о расширении премьер-лиги до 18 команд. Весной могли активизироваться конкуренты в борьбе за пост главы лиги. А так пообещал всячески продавливать этот проект — и получил взамен ещё один пятилетний срок у руля РПЛ. Которой он бессменно руководит с 2007 года.

Интересно, что идею об увеличении числа команд в элитном дивизионе российского футбола на две единицы всерьёз рассматривали ещё прошлым летом, но тогда сошлись на том, что она требует тщательной проработки. Во-первых, сохранять здравый ум и трезвый рассудок помогал чемпионат мира-2022 в Катаре, который, как известно, пройдёт не в привычные летние месяцы, а в ноябре-декабре. Это автоматически означает, что в сезоне-2022/23 больше чем на месяц сократится полезное время для игры в футбол во всех европейских странах, в том числе, и в России, и впихнуть 34 тура в такой усечённый сезон будет попросту нереально. Следовательно, раньше 2023 года вести разговоры о расширении РПЛ не имеет смысла.

Во-вторых, топ-клубы больший акцент делали на увеличении числа матчей в сезоне, а не количества клубов в РПЛ, а это могут быть совсем разные вещи. Лидерам гораздо интереснее получить несколько дополнительных матчей с командами своего уровня, а не середняками или аутсайдерами, которые с большой вероятностью пополнят лигу в случае принудительного расширения. У нас бывает так, что и 16 клубов в элите не набирается — если по ходу сезона у кого-нибудь «внезапно» начинаются жуткие финансовые проблемы: достаточно вспомнить примеры «Томи», «Тосно», пермского «Амкара», красноярского «Енисея», махачкалинского «Анжи».

Александр Медведев Maksim Konstantinov/Global Look Press

Именно по этой причине на собрании клубов РПЛ нашлись те, кто проголосовал против расширения лиги до 18 клубов — это были петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Нам не нравится не сама идея расширения, а то, как предложено её реализовать. Мы считаем, что увеличение команд при «гладком» чемпионате приведёт к росту расходов, — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Красно-белые» разъяснили свою позицию по данному вопросу в специальном комментарии на клубном Telegram-канале.

Мы считаем, что лига к этому [расширению] пока не готова. В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. [...] Не очевидны и экономические предпосылки к расширению — это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав, — говорится в заявлении руководства «Спартака».

Тем не менее, подавляющее большинство голосов — 14 против 2 — было отдано за увеличение числа клубов в премьер-лиге. Правда, с одним уточнением: десять представителей настаивают на расширении с ближайшего сезона-2020/21, четверо готовы отложить реформу элитного дивизиона на год, до сезона-2021/22.

Но в любом случае это решение общего собрания РПЛ ещё должно пройти процедуру утверждения на исполкоме Российского футбольного союза (РФС). А поскольку глава этой организации Александр Дюков (ранее, как известно, работавший в руководстве «Зенита»), скажем так, весьма осторожно относится к идее простого «арифметического» расширения премьер-лиги, пока не стоит говорить об этой реформе как о свершившемся факте.

Александр Дюков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Кубке тоже можно подзаработать

Точно так же должно быть утверждено и серьёзное переформатирование Кубка России — второго по значимости турнира в календаре отечественного футбола. В последние годы престиж Кубка упал, как принято говорить, ниже плинтуса, и руководство РФС и РПЛ по-настоящему озаботилось вопросом реанимации этого некогда весьма популярного соревнования.

Действовать предложено по двум направлениям — частичное изменение регламента турнира и его формулы, а также значительное увеличение призового фонда.

Изменение формулы коснётся стадии 1/16 финала, когда в борьбу в турнире вступают клубы РПЛ. Согласно проекту шесть клубов (а в 2021 году — уже пять, когда мы потеряем одного представителя в Лиге чемпионов), участвующих в еврокубках, сразу отправляются в 1/8 финала, а остальные десять (через год — 11) будут распределены по группам из трёх команд, где их соперниками станут по одному клубу из низших дивизионов — ФНЛ (Футбольной национальной лиги) и ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги). Причём оба своих матча с «меньшими братьями» команды элитного дивизиона проведут на выезде.

Победители десяти (или 11) групп выходят в следующую стадию, где к ним присоединяются шесть (пять) «топов», и турнир продолжается уже по системе плей-офф.

Что касается увеличения призового фонда, он в целом должен возрасти в десять раз и составить порядка 89 миллионов рублей (ранее было девять миллионов, которые распределялись только между победителем турнира и финалистом в соотношении два к одному), и выплаты за победы предлагается начать с самых ранних стадий Кубка.

Для клубов ПФЛ в первых раундах проект предусматривает 200 тысяч рублей призовых за каждый выигрыш, за выход в ту самую «элитную» группу на стадии 1/16 финала — один миллион «деревянных». Такой же бонус получит и клуб ФНЛ за попадание в эту группу. С этой стадии и до полуфинала за выход в следующий раунд клуб также будет зарабатывать по миллиону рублей. Наконец, финалист пополнит свой бюджет десятью «лимонами», а будущий обладатель Кубка — 25 миллионами рублей.

При голосовании прежнего единодушия среди представителей клубов РПЛ не наблюдалось: за предложенный проект реформирования Кубка России было отдано девять голосов, против — семь. Здесь как раз топ-клубы были «за» по той причине, что могли бы получить возможность чуть-чуть разгрузить свой календарь, убрав «лишний» матч на стадии 1/16 финала. Но тогда в проигрыше оказываются клубы из низших лиг: ведь их болельщики лишаются возможности увидеть в своих городах «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и других грандов РПЛ. А до следующего раунда — 1/8 финала — «маленькие» клубы могут и не добраться.

Напоследок стоит сказать и о том, что на общем собрании РПЛ были определены даты начала следующего чемпионата в элитном дивизионе (25-26 июля), его окончания (23 мая 2021 года), а также дни проведения Суперкубка (19 июля) и финала Кубка России (29 мая 2021 года).

Кстати, начать чемпионат раньше — в начале июля — не позволяет Евро-2020, финальный матч которого состоится 12-го числа второго летнего месяца. И это служит лишним предупреждением горе-реформаторам: интересно, в какие сроки они собирались уложить дополнительные четыре тура чемпионата в случае увеличения числа команд до 18?