Всё новое — хорошо забытое старое. Вновь избранный президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин подвёл итоги выборов и общего заседания РПЛ и ответил на вопросы журналистов об остановке весенней части чемпионата страны до 10 апреля из-за распространения инфекции коронавируса.

— Выборы — это важное мероприятие, но всех волнует дальнейшее проведение РПЛ в связи с последней обстановкой, которая происходит в нашей стране и во всём мире, — начал Прядкин.

— Действительно ли РПЛ получила рекомендации от УЕФА, чтобы чемпионат был доигран до конца июня? Какие способы рассматриваются, чтобы завершить его в эти сроки?

— Да, действительно, немного отмотаем время назад: параллельно происходили две колл-конференции в режиме онлайн. В первой участвовали и мы — это все европейские институты, которые имеют партнёрские отношения с УЕФА: это и европейская ассоциация профессиональных футбольных лиг, европейская клубная ассоциация совместно с ФИФА провела колл-конференцию, которая началась в 12 часов по Москве. Далее в 15 часов по приглашению Александра Дюкова принял участие в конференции УЕФА и 55 ассоциаций, которые входят в эту структуру. Действительно можно уже объявить о том, что есть соответствующее решение УЕФА о переносе чемпионата Европы с 2020-го на 2021-й год, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. По поводу рекомендаций. Утром мы рассмотрели вопросы, нам были даны рекомендации постараться завершить чемпионат 30-го июня 2020 года. На основании решения бюро исполкома на общем собрании принято решение приостановить чемпионат России и молодежное первенство до 10 апреля.

Александр Авилов/АГН «Москва»

В рамках УЕФА создана рабочая группа, куда войдут представители европейских ассоциаций футбольных лиг, клубов и ФИФПРО, и исполнительный аппарат ФИФА. В рамках рабочей группы будут выработаны меры по компенсации тех проблемных вопросов, которые возникли в связи с эпидемией и катастрофой не только в европейском футболе, но и мире. Здоровье граждан — приоритет над финансовыми убытками.

В случае необходимости приостановки чемпионата мы соберёмся и примем решение, затем выступим с общим заявлением. Пока есть дедлайн — 10 апреля. Приостановка будет осуществлена путём сдвига туров, которые мы планируем провести в полном объёме. Но никто не может предсказать, как будут развиваться события. Поскольку ЧЕ перенесён, мы получили дополнительное время для проведения игр, так что мы в силах завершить чемпионат России. Мы проработали различные виды календаря, будем ориентироваться на текущую обстановку. Даты будут опубликованы в соответствии с регламентом. Очень сложно решить эту проблему в одиночку, потому что она всемирная. Эпидемия приходит постепенно. Сначала коснулась Италии, затем Испании, и теперь веером по европейским странам. С коллегами из Российского футбольного союза мы находимся в тесном контакте, каждый клуб предоставит свою позицию, мы это обсудим.

— Как будут определяться места в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

— Исходя из спортивных принципов в соответствии с местом в таблице в сезоне 2019/20.

— Первого апреля будет следующее заседание по продлению?

— Не понимаю, откуда взялась эта дата. Мы соберёмся 10 апреля и решим ход дальнейших действий. Всё обозначено очень чётко — всё, что проходит под эгидой УЕФА, решения за ними. А в национальных чемпионатах мы должны ориентироваться на регулирование со стороны институтов власти и государственных органов. Дай бог, чтобы всё пошло на убыль.

Александр Авилов/АГН «Москва»

— Чем будут заниматься Лига и клубы до 10 апреля?

— Каждый клуб будет советоваться со своим тренерским штабом и принимать самостоятельные решения в отношении занятости футболистов с учётом установки и рекомендаций исполнительной власти. А Лиге есть чем заняться в данный период, в том числе и вопросами возобновления чемпионата. Рабочие версии мы подготовили, их несколько. Безопасностью работников и профилактическими мерами также продолжим заниматься. Попробуем сократить штаб сотрудников, переведём многих на удаленную работу. Поверьте, нам есть чем заняться, чтобы в полной боевой готовности подойти к возобновлению турнира.

— Вы уже оценили финансовые потери РПЛ и клубов, в частности?

— Пока сложно судить, идут консультации. С пятницы контактирую с владельцами клубов по данному вопросу. Исполнение обязательств перед игроками и спонсорами — это важно. Но хочу сказать ещё раз: эта беда коснулась всего мирового футбола, не только РПЛ. Вопросов много, они будут решаться соответствующим органами, которые будут дополнительно созданы и у нас, и в РФС.

Я думаю, президент УЕФА и все мы прекрасно понимаем, что выполнять требования и обязательства будет крайне сложно. Забегать вперёд не хочу. Мы будем держать вас в курсе.

Александр Авилов/АГН «Москва»

— Как вы оцениваете заявление Дмитрия Чернышенко о том, что Россия готова принять чемпионат Европы-2020?

— Я не могу комментировать слова вице-премьера. Когда стихия не дошла до нашей страны, он говорил, что мы можем это рассмотреть, учитывая нашу материальную базу, оценку проведения чемпионата мира-2018. Наверное, мы бы смогли помочь и провести чемпионат. Сейчас обстановка изменилась, и надо быть реалистами. Я видел утром, что все поддержали решение, которое УЕФА приняло о переносе. Сейчас трудно что-то прогнозировать. В Китае, например, вирус пошёл на убыль. Но там приняты жесткие меры, чтобы победить эпидемию.

— Переизбрание на пять лет. Какой будет новая стратегия?

— Я был к этому готов. Времени было достаточно. В повестке дня стоял вопрос об отчёте за проделанный этап работы за пять лет. Приятно, что коллеги поддержали меня. Что касается стратегии, то после выборов я рассказал, какие начинания мы бы хотели организовать. Основные положения будут включать в себя дальнейшие совершенствование соревновательных и медийных продуктов, маркетинговые инициативы, направленные на привлечение и популяризацию аудитории, рост доходов от коммерческих и медиаправ. Эти положения должны положить на бумагу и принять. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

Сергей Прядкин Александр Авилов/АГН «Москва»

— Телевизионный контракт слишком мал — как планируете зарабатывать больше на телевидении?

— Мы считаем, что основной заработок лиги должен быть от реализации медийных прав. Но, к сожалению, у нас нет конкуренции, особенно в сегменте платного телевидения. «Матч ТВ» оказался выгоднее наших первоначальных планов по реализации прав. Суммарная сумма маленькая, но клубы посчитали, что нам надо идти по пути взаимодействия с «Матч ТВ». «НТВ+», «Матч ТВ» — телеканалы, которые поддерживают футбол много лет. У нас есть KPI, который заложен в контракте. Мы бы хотели, чтобы количество подписчиков было на том уровне, который отображен в KPI. Но мы понимаем, что постепенно всё переходит в интернет-вещание, мы рассматриваем различные варианты. Мы будем делать всё для того, чтобы повысить наши поступления от медийных прав. Будущее за интернетом. У нас есть все возможности, чтобы повысить наш контракт. Мы много делаем для того, чтобы премьер-лига была качественным продуктом.

— Президент «Спартака» Леонид Федун предложил закрыть чемпионат и подвести итоги. Почему не поддержали идею? И как можно снизить расходы на зарплату при таких обстоятельствах?

— По поводу зарплаты я ранее сказал, это касается всех лиг. Что касается запрета, на общем собрании этот вопрос не поднимался, мы действуем в рамках указа Сергея Собянина. После 10-го апреля соберёмся и будем решать. У нас есть время, чтобы не сеять панику.