Промес — аут: почему в Нидерландах недовольны вызовом спартаковца в сборную

Накануне, 26 мая, был объявлен состав сборной Нидерландов на предстоящий чемпионат Европы. В нём нашлось место атакующему полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу, но это не для всех стало хорошей новостью. На родине футболиста есть много фанатов (возможно, их — большинство), кто очень недоволен этим решением Франка де Бура. Почему болельщики недовольны? И при чём здесь уголовное дело, заведённое на Промеса в Нидерландах? Сейчас ответим на эти вопросы.

Как можно было его вызвать?

Такими вопросами задаются сотни людей в комментариях в соцсетях под новостью с окончательным составом команды. Часть просто выражает недоумение именем Квинси в заявке, другая часть — тем, как можно было предпочесть спартаковца хавбеку «Астон Виллы» Анвару Эль-Гази, который провёл очень мощный сезон в Английской премьер-лиге (10 мячей в 28 матчах) И как ни странно — никто не возмущается тем, что первое приходит на ум: на Квинси в родных Нидерландах возбуждено уголовное дело.

О мотивах решения де Бура рассказал голландский журналист издания De Limburger Эмиль Фиссер. Он объяснил, на какой позиции спартаковца видят в сборной.

Здесь история больше не о проблемах Промеса с законом, а о его выступлениях за «Аякс». В этом сезоне он выглядел ужасно и совершенно не впечатлял. Разумеется, де Бура спрашивали о деле Промеса. Франк ответил, что он проинформирован обо всём, что общался с адвокатами Промеса. Также он отметил, что Квинси прекрасно выступает в «Спартаке». Франк де Бур планирует играть с пятью защитниками на Евро, и он видит Промеса на позиции латераля, — приводит слова журналиста Sport24.

Действительно, этот сезон не был лучшим в исполнении Квинси, но он и не был ужасным. Шесть мячей в 19 матчах за «Аякс», затем ещё три гола в 11 играх за «Спартак» — показатели в целом неплохие. Учитывая возможности игрока и тот футбол, который он может показывать в лучшие дни, — решение де Бура кажется вполне адекватным.

Мы спросили в пресс-службе «Спартака», что они думают о «хейте» Промеса со стороны голландских болельщиков и нет ли в его уголовном деле чего-то нового, о чём широкой общественности пока неизвестно. Ответ был отрицательный.

По делу Промеса в последнее время не было новостей, ситуация спокойная. Даже де Бур сказал, что общался с юристами и уверен, что Квинси невиновен. А хейт, если он и есть, с этим никак не связан, — сообщили в пресс-службе.

Нож в ногу

Квинси Промес Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы добиться полного понимания ситуации с Промесом, имеет смысл вспомнить, в чём его вообще пытаются обвинить. В конце прошлого года Квинси задержали в Амстердаме и отправили в следственный изолятор. Ему вменили нанесение ножевого ранения собственному двоюродному брату. Удар пришёлся в район колена, и травма, по словам адвоката потерпевшего, весьма серьёзная. Был риск, что он вообще не сможет ходить. Этот риск, судя по всему, не оправдался.

Промеса долго в изоляторе не держали, выпустили в тот же день (или на следующий) после допроса, и он продолжил играть за «Аякс». Пропустил всего одну тренировку. Но расследование дела продолжается. В Нидерландах суд наложил арест на имущество футболиста: виллу в Утрехте за 2,1 миллиона евро, а также на флигель за 600 тысяч.

По-прежнему существует определённая вероятность того, что Промеса в родной стране могут посадить в тюрьму. Дело уже несколько месяцев как передано прокурору, который в Нидерландах обладает большими полномочиями. Если он, изучив все улики и доказательства (а они есть, у нападения было несколько свидетелей), решит, что Квинси заслуживает провести в заключении несколько лет, то так оно и будет. Даже если брат футболиста сжалится над ним и выступит против реального срока.

Сам Квинси уверяет, что ни в чём не виновен, а эта история выдумана если не на сто процентов, то на существенную долю. У нас нет оснований не верить футболисту хотя бы из-за презумпции невиновности. В странах вроде Нидерландов она, кстати, работает не только на бумаге.