Президентское дерби: нужен ли в РПЛ лимит на легионеров?

Лимит на легионеров — вечная тема для обсуждения в российском футболе. Многие годы он то ужесточается, то ослабляется, меняет формат и всегда вызывает яростную дискуссию. Месяц назад РФС во главе с Александром Дюковым анонсировал полную отмену ограничений, но защитники лимита также активизировались. Возглавил эту коалицию сам президент России Владимир Путин. Разбираемся, ждать ли очередных изменений в правилах, и нужны ли они российскому футболу.
Сила слова
Глава государства высказался на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Путин выступил против отмены лимита и привел не самый очевидный пример. Он вспомнил, что отечественные футболисты с 1988 года не играли на Олимпиаде. «Отменим лимит — еще 20 лет туда не попадём», — резюмировал президент.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поспешил уточнить, что слова президента — лишь его частная позиция, а решение должно остаться за компетентным органом — то есть РФС, но мы знаем, что мнение президента в России часто воспринимается спортивными и не только чиновниками как руководство к действию.
Слова президента вызвали восторг у сторонников лимита и недоумение у противников ограничений. Особенно критически к высказыванию президента отнёсся Василий Уткин. Он достаточно резко отреагировал на слова главы государства в своём канале в Telegram
Вот сейчас он выступил по теме, в которой я сам ориентируюсь довольно неплохо. А в других случаях, что, уровень компетенции и экспертизы такой же? Выше? Ниже? — написал Уткин.
Журналист явно намекал на странность приведённого Путиным примера. Дело в том, что Олимпиада в футболе — третьесортный и вызывающий слабый зрительский турнир. Туда в основном допускаются футболисты не старше 23 лет, а путевка завоёвывается молодежными сборными, причем квота от Европы чудовищно мала и составляет всего четыре сборные. Это значит, что для участия в олимпийском турнире нужно дойти до полуфинала молодёжного Евро.
Конечно, было бы круто регулярно добиваться подобных успехов, но, в целом, достижения на Олимпиаде — сомнительный критерий для оценки развития футбола в стране. Объективнее будет обратить внимание на результаты национальной сборной на чемпионатах Европы и мира.
Ограничительные хроники
Несколько недель назад РФС отправил письма клубам РПЛ с предложениями по реформам в российском футболе. Их подготовило нидерландское аналитическое агентство Hypercube. Среди основных инициатив — отмена лимита на легионеров и изменение формата турнира. Чемпионат предлагается поделить на две части: во второй друг с другом будут играть команды из верхней и нижней частей таблицы.
Клубы вроде как позитивно отреагировали на необходимость реформ, очередное обсуждение запланировано на 4 октября. Однако есть подозрение, что выступление Путина может повлиять на повестку встречи.
Впервые о необходимости лимита на легионеров в российском чемпионате заговорили после неудачного выступления сборной на чемпионате мира 2002 года, а после вылета с Евро-2004 решение окончательно назрело. В конце того же года в силу вступило ограничение, согласно которому на поле не могло находиться больше пяти легионеров. При этом под эмбарго не попадали те, кто сыграл за свою национальную сборную больше десяти матчей.
Именно благодаря этой оговорке в матче чемпионата России-2005 против ныне покойного ФК «Москва» в стартовом составе «Динамо» вышло 11 иностранцев. Тот эпизод взбесил всех поклонников российского футбола и его тогдашнего главу Виталия Мутко, который оперативно продавил инициативу с максимально допустимыми семью иностранцами в составе, невзирая на их регалии.
Больше десяти лет схема то ужесточалась до шести иностранцев на поле, то возвращалась к семи, пока в 2019 году пришедший на пост президента РФС Александр Дюков не инициировал переход к ограничению числа иностранцев в заявке, а не на поле. Изначально планировалось допустить присутствие в команде десяти легионеров, но в последний момент число сократили до восьми. Такой формат действует в РПЛ по сей день.
Быть или не быть
Однозначно ответить на вопрос, нужно ли полностью отменить лимит на легионеров в РПЛ или нет — сложно. Однако стоит признать, что нынешняя система не работает. Клубы выступают на европейской арене с каждым годом все хуже, сборная кроме всплеска на домашнем чемпионате мира тоже не балует высокими результатами.
Российские футболисты за редким исключением не стремятся ехать в Европу: из-за лимита на них образуется повышенный спрос внутри страны, поэтому футболисты могут диктовать клубам исключительные условия по размеру зарплаты и продолжать играть на родине в тепличных условиях. Привилегированность игроков по паспорту негативно влияет на конкуренцию, а ведь она необходима для прогресса футболистов.
Еще один аргумент в пользу отмены лимита — мнение специалистов. Практически все прогрессивные российские тренеры, среди которых Леонид Слуцкий, Валерий Карпин и Сергей Семак выступают против ограничений. Такую же позицию занимает президент РФС Александр Дюков. Против лимита высказываются и практически все работающие в РПЛ иностранные тренеры.
В оппозиционном лагере находятся спортивные чиновники, президент, депутаты Госдумы и тренеры старой школы, многие из которых вообще нигде не работают. Ситуация, при которой мнение последних в подобных ситуациях ценится выше, очень странная, но, к сожалению, неудивительная.
Последний аргумент в пользу отмены лимита философский, но имеющий право на жизнь: лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Однако теми же принципами можно руководствоваться и при ужесточении нынешней формулы.