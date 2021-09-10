Президентское дерби: нужен ли в РПЛ лимит на легионеров?

Лимит на легионеров — вечная тема для обсуждения в российском футболе. Многие годы он то ужесточается, то ослабляется, меняет формат и всегда вызывает яростную дискуссию. Месяц назад РФС во главе с Александром Дюковым анонсировал полную отмену ограничений, но защитники лимита также активизировались. Возглавил эту коалицию сам президент России Владимир Путин. Разбираемся, ждать ли очередных изменений в правилах, и нужны ли они российскому футболу.

Сила слова

Глава государства высказался на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Путин выступил против отмены лимита и привел не самый очевидный пример. Он вспомнил, что отечественные футболисты с 1988 года не играли на Олимпиаде. «Отменим лимит — еще 20 лет туда не попадём», — резюмировал президент.

Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поспешил уточнить, что слова президента — лишь его частная позиция, а решение должно остаться за компетентным органом — то есть РФС, но мы знаем, что мнение президента в России часто воспринимается спортивными и не только чиновниками как руководство к действию.

Слова президента вызвали восторг у сторонников лимита и недоумение у противников ограничений. Особенно критически к высказыванию президента отнёсся Василий Уткин. Он достаточно резко отреагировал на слова главы государства в своём канале в Telegram

Вот сейчас он выступил по теме, в которой я сам ориентируюсь довольно неплохо. А в других случаях, что, уровень компетенции и экспертизы такой же? Выше? Ниже? — написал Уткин.

Журналист явно намекал на странность приведённого Путиным примера. Дело в том, что Олимпиада в футболе — третьесортный и вызывающий слабый зрительский турнир. Туда в основном допускаются футболисты не старше 23 лет, а путевка завоёвывается молодежными сборными, причем квота от Европы чудовищно мала и составляет всего четыре сборные. Это значит, что для участия в олимпийском турнире нужно дойти до полуфинала молодёжного Евро.

Конечно, было бы круто регулярно добиваться подобных успехов, но, в целом, достижения на Олимпиаде — сомнительный критерий для оценки развития футбола в стране. Объективнее будет обратить внимание на результаты национальной сборной на чемпионатах Европы и мира.

Ограничительные хроники

Несколько недель назад РФС отправил письма клубам РПЛ с предложениями по реформам в российском футболе. Их подготовило нидерландское аналитическое агентство Hypercube. Среди основных инициатив — отмена лимита на легионеров и изменение формата турнира. Чемпионат предлагается поделить на две части: во второй друг с другом будут играть команды из верхней и нижней частей таблицы.

Клубы вроде как позитивно отреагировали на необходимость реформ, очередное обсуждение запланировано на 4 октября. Однако есть подозрение, что выступление Путина может повлиять на повестку встречи.

Впервые о необходимости лимита на легионеров в российском чемпионате заговорили после неудачного выступления сборной на чемпионате мира 2002 года, а после вылета с Евро-2004 решение окончательно назрело. В конце того же года в силу вступило ограничение, согласно которому на поле не могло находиться больше пяти легионеров. При этом под эмбарго не попадали те, кто сыграл за свою национальную сборную больше десяти матчей.

twitter.com/fckssamara

Именно благодаря этой оговорке в матче чемпионата России-2005 против ныне покойного ФК «Москва» в стартовом составе «Динамо» вышло 11 иностранцев. Тот эпизод взбесил всех поклонников российского футбола и его тогдашнего главу Виталия Мутко, который оперативно продавил инициативу с максимально допустимыми семью иностранцами в составе, невзирая на их регалии.

Больше десяти лет схема то ужесточалась до шести иностранцев на поле, то возвращалась к семи, пока в 2019 году пришедший на пост президента РФС Александр Дюков не инициировал переход к ограничению числа иностранцев в заявке, а не на поле. Изначально планировалось допустить присутствие в команде десяти легионеров, но в последний момент число сократили до восьми. Такой формат действует в РПЛ по сей день.

Быть или не быть

Однозначно ответить на вопрос, нужно ли полностью отменить лимит на легионеров в РПЛ или нет — сложно. Однако стоит признать, что нынешняя система не работает. Клубы выступают на европейской арене с каждым годом все хуже, сборная кроме всплеска на домашнем чемпионате мира тоже не балует высокими результатами.

Российские футболисты за редким исключением не стремятся ехать в Европу: из-за лимита на них образуется повышенный спрос внутри страны, поэтому футболисты могут диктовать клубам исключительные условия по размеру зарплаты и продолжать играть на родине в тепличных условиях. Привилегированность игроков по паспорту негативно влияет на конкуренцию, а ведь она необходима для прогресса футболистов.

Еще один аргумент в пользу отмены лимита — мнение специалистов. Практически все прогрессивные российские тренеры, среди которых Леонид Слуцкий, Валерий Карпин и Сергей Семак выступают против ограничений. Такую же позицию занимает президент РФС Александр Дюков. Против лимита высказываются и практически все работающие в РПЛ иностранные тренеры.

В оппозиционном лагере находятся спортивные чиновники, президент, депутаты Госдумы и тренеры старой школы, многие из которых вообще нигде не работают. Ситуация, при которой мнение последних в подобных ситуациях ценится выше, очень странная, но, к сожалению, неудивительная.

Последний аргумент в пользу отмены лимита философский, но имеющий право на жизнь: лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Однако теми же принципами можно руководствоваться и при ужесточении нынешней формулы.