Президент «Ростова» сравнил судейское решение с кражей

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц пожаловался на судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги с «Химками».
Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник... После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали — хочется всё бросить, — приводит слова Арутюнянца «Спорт-Экспресс».
13 марта «Ростов» проиграл в гостях «Химкам» со счётом 0:1, пропустив единственный гол с пенальти. Кроме того, арбитр Сергей Лапочкин из-за сомнительного офсайда не засчитал гол ростовчан. В клубе также считают, что у судьи были основания назначить пенальти в ворота «Химок», но он этого не сделал.
Как писал NEWS.ru, экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко сообщил о планах «Ростова» бойкотировать матч ближайшего тура РПЛ с «Ротором» в знак протеста против судейства. Позже эти слухи были опровергнуты.