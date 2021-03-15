Президент «Ростова» сравнил судейское решение с кражей

https://static.news.ru/photo/88e78f74-85a0-11eb-95c2-96000091f725_660.jpg Фото: fc-rostov.ru

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц пожаловался на судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги с «Химками».

Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник... После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали — хочется всё бросить, — приводит слова Арутюнянца «Спорт-Экспресс».

13 марта «Ростов» проиграл в гостях «Химкам» со счётом 0:1, пропустив единственный гол с пенальти. Кроме того, арбитр Сергей Лапочкин из-за сомнительного офсайда не засчитал гол ростовчан. В клубе также считают, что у судьи были основания назначить пенальти в ворота «Химок», но он этого не сделал.

Как писал NEWS.ru, экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко сообщил о планах «Ростова» бойкотировать матч ближайшего тура РПЛ с «Ротором» в знак протеста против судейства. Позже эти слухи были опровергнуты.