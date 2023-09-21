Президент FIFA дал прогноз о будущем сборной России на чемпионатах мира Президент FIFA допустил возможность участия сборной РФ в следующем ЧМ по футболу

Фото: Keith McInnes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино допустил возможность участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу, об этом он сообщил РИА Новости на полях Генассамблеи ООН. Российские команды были отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Будет видно, — сказал Инфантино, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Международная федерация футбола (FIFA) и Европейский футбольный союз (UEFA) в феврале 2022 года приняли решение об отстранении российских команд от участия в турнирах, проводимых под эгидой этих организаций. Причиной стало начало специальной военной операции РФ на Украине. В результате национальная сборная РФ не смогла сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре и пропустила жеребьевку в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии.

Ранее президент UEFA Александер Чеферин заявил, что российские национальные футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях, организованных Европейским футбольным союзом, только после завершения специальной военной операции.