Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино допустил возможность участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу, об этом он сообщил РИА Новости на полях Генассамблеи ООН. Российские команды были отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Будет видно, — сказал Инфантино, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Международная федерация футбола (FIFA) и Европейский футбольный союз (UEFA) в феврале 2022 года приняли решение об отстранении российских команд от участия в турнирах, проводимых под эгидой этих организаций. Причиной стало начало специальной военной операции РФ на Украине. В результате национальная сборная РФ не смогла сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре и пропустила жеребьевку в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии.
Ранее президент UEFA Александер Чеферин заявил, что российские национальные футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях, организованных Европейским футбольным союзом, только после завершения специальной военной операции.