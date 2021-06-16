Превратились в «Спартак»: почему ЦСКА уволил Олича

Когда казалось, что чемпионат Европы по футболу окончательно отодвинул на второй план все события в мире спорта, на авансцену вышел ЦСКА. Накануне «армейский» клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Ивицей Оличем. А ведь хорватский специалист начал работу в ЦСКА только два с половиной месяца назад. Что произошло? Почему уволили тренера? Разбираемся в странной ситуации.

Как всё произошло?

Во время матча Германия — Франция (приблизительно в 22:00 по мск) на сайте футбольной клуба ЦСКА появилась неожиданная новость.

Сразу вслед за этим последовал и комментарий самого тренера (точнее, бывшего тренера). Ключевая фраза в прощальном посте звучали так: «Главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды». К причинам мы ещё вернёмся. А пока скажем, что увольнение удивило не только болельщиков клуба, но и самого хорватского специалиста.

По данным Eurostavka, Олич узнал об отставке по телефону за час до официального объявления.

Возникшая ситуация, конечно же, вызвала большой резонанс. Даже несмотря на все стремления клуба сбавить удар за счёт публикации новости во время центрального матча дня на Евро, эффект от известия получился сильным. Тут же все ополчились на руководство клуба, стали требовать отставки председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина. Впрочем, главная претензия «армейских» фанатов выглядела так: «Мы превратились в "Спартак"».

Такая реакция объяснима. Олича как назначили, так и уволили максимально странным образом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легенда вернулась ненадолго

Несмотря на важное значение Олича для ЦСКА — он является одной из легенд клуба, — его приход в качестве нового наставника команды вызвал довольно неоднозначную реакцию. Оно и понятно. Команда находится в кризисе, а спасать её зовут человека без особого опыта (то, что Олич помогал тренерскому штабу сборной Хорватии, не самый убедительный аргумент). Его назначение изначально казалось очень рискованным шагом.

Сразу скажем: обновление на тренерском мостике не встряхнуло команду. ЦСКА довольно посредственно закончил сезон: в девяти матчах под руководством Олича ЦСКА четыре раза потерпел поражение, один раз сыграл вничью и четыре раза одержал победу. Главным же итогом стало то, что «армейцы» впервые за 20 лет не отобрались в еврокубки.

Однако не стоить думать, что результаты сыграли определяющую роль в решении руководства ЦСКА. Они, по сути, вообще не имели никакого значения в отставке хорватского специалиста. Руководство и Олич по итогам сезона преспокойно строили планы на будущее. Но что-то пошло не так. Что именно?

Говорят одно, делают другое

Олич не лукавил, говоря, что у него с руководством разошлось видение по поводу будущего клуба. Многие источники утверждают, что некоторые кандидатуры, которые предлагал хорват для усиления команды, отвергались руководством ЦСКА. Более того, блокировались не только предложения по футболистам, но и по помощникам Олича. Так, по данным «Чемпионата», Ивица просил пригласить в свой тренерский штаб Элвира Рахимича, но так и не упросил.

Впрочем, есть причина и поважнее. Перед тем как прийти в ЦСКА, Олич договорился с клубом, что сможет во время Евро-2020 присоединиться к сборной Хорватии. Всё шло по плану. Однако когда Ивица примкнул к национальной команде, а СМИ сообщили, что он останется с «шашечными» до конца турнира, это взорвало российское информационное пространство. Начинать подготовку к непростому сезону без главного тренера? И это после провального сезона? Как такое возможно?

Руководству ЦСКА пришлось оперативно менять правила игры. В итоге решили, что тренер пробудет в национальной команде до старта сборов (то есть одну игру). Возможно, эта история стала последней каплей для тренера.

Что будет дальше

Ответить на этот вопрос очень тяжело. Команде, которая уже начала сборы, нужно оперативно искать замену Оличу. Однако проблема в том, что сейчас не очень широкий выбор на рынке. Слуцкий занят. Семак занят. Мусаев — сомнительно. Овчинников — возможно, но тоже сомнительно. Правда, есть ощущение, что до российских специалистов дело не дойдёт. ЦСКА снова будет пробивать иностранную базу. Такого мнения придерживается в том числе бывший футболист ЦСКА Роман Орещук.

Нужно привлекать иностранца. ЦСКА сейчас находится в непростой ситуации. Если русский специалист начнёт работу и у него вдруг не получится, то всех собак спустят на него. Поэтому лучше рассмотреть иностранцев. Но помощниками должны быть свои ребята: Сергей Игнашевич, братья Березуцкие. Чтобы они со временем могли принять клуб. Эти ребята достойны быть тренерами, — сказал Орещук в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Главный вывод всей это истории таков: в клубе творится какой-то хаос: как на уровне команды (это можно было понять по играм ЦСКА в прошедшем сезоне), так и на уровне руководства. Одно импульсивное решение сменяется другим, нет чёткой стратегии, большое количество интриг и непонятных разговоров вокруг. В общем, всего того, что ранее клубу было не присуще. Кажется, ЦСКА действительно превращается в «Спартак», и это грустно.