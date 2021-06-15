Рекорды Роналду и битва чемпионов мира: итоги пятого игрового дня Евро-2020

В пятый игровой день Евро-2020 прошло лишь два матча вместо привычных трёх, зато каких! Поединок Франции против Германии, пожалуй, можно назвать центральным во всем первом туре чемпионата, а действующий обладатель трофея Португалия начала защиту титула в игре с Венгрией. Помимо самих матчей, произошло и несколько других важных событий.



С улыбкой на лице



Впервые после страшного инцидента в игре с Финляндией к общественности обратился Кристиан Эриксен. Утром лидер сборной Дании сделал пост в Instagram, который уже к середине дня догнал по количеству лайков число подписчиков футболиста (3,4 миллиона). Было бы здорово начинать с таких хороших новостей каждый день!



Учитывая сложившиеся обстоятельства, могу сказать, что я в порядке. Мне ещё предстоит пройти обследования в госпитале, но я чувствую себя хорошо, — написал Эриксен под фотографией, на которой он с улыбкой и поднятым вверх большим пальцем лежит на больничной койке.







Первые потери

Переживший остановку сердца датчанин также поблагодарил всех за поддержку и отметил, что ему предстоит пройти несколько обследований. Про возвращение в футбол Эриксен ничего не сказал, но сейчас этот вопрос стоит на десятом месте. Главное, что хавбек остался жив.



Грустная новость пришла из расположения сборной России. Легенда национальной команды Жирков, которого специалисты и болельщики в знак уважения называют исключительно Юрием Валентиновичем, закончил выступление на Евро и отправился лечиться в Москву. Жаль, что начать турнир он толком не успел.



Неутешительный вердикт врачей озвучил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. В матче с Бельгией футболист «Зенита» вышел в старте, но уже на 43-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. После этого хавбек ни разу не тренировался вместе с командой.

Сейчас на счету Жиркова 103 матча в составе национальной сборной. Космическая цифра, но до рекорда Сергея Игнашевича (126 игр) теперь добраться будет еще тяжелее.







Решение пригласить Жиркова на Евро изначально многими подвергалось сомнению, ведь в 2021 году он лишь дважды сыграл в составе «Зенита» в РПЛ и суммарно не провел на поле и 90 минут! Бесконечная вера Черчесова в проверенных бойцов известна давно, но в нынешнем составе есть несколько футболистов, способных заменить Жиркова.



Балканские разборки



Пока некоторые команды-участницы турнира активно бьются с расизмом, преклоняя колени, Марко Арнаутович из сборной Австрии решил разжечь межнациональный конфликт. Форвард на последних минутах игры с Северной Македонией (3:1) забил мяч и так обрадовался этому событию, что решил заявить в нецензурной форме о наличии у него половых связей с «албанской матерью» одного из футболистов соперника, а также кричал, что «может купить всю Македонию».



Простому обывателю не сразу станет понятно, откуда у австрийца такой интерес к гражданкам Албании, однако сербские корни Арнаутовича многое объясняют. Футболист уже успел извиниться, но УЕФА начал расследование. Возможно, эмоциональное празднование гола будет стоить форварду участия в дальнейших встречах.



Неуверенный разгром



Попавшая в «группу смерти» Португалия начинала турнирный путь в выездной встрече с аутсайдером квартета F Венгрией. Уже со стартовым свистком обладателем очередного рекорда стал Криштиану Роналду. Для португальца нынешний Евро стал пятым в карьере, никому прежде не удавалось провести столько первенств Старого Света.



Игра же получилась до боли похожей на вчерашнюю встречу испанцев со шведами: фаворит атаковал, один за другим хоронил моменты, а аутсайдер стоял в обороне и пытался бегать в контратаки. В игре испанцев дело так и закончилось нулевой ничьей, но для португальцев все сложилось удачнее. Обидный для хозяев гол защитника сборной Португалии Рафаэля Геррейро после рикошета случился лишь на 84-й минуте и поверг венгров в чувство глубокого уныния.



Нокдауном соперника воспользовался Роналду, который в течение нескольких минут сначала реализовал пенальти, а затем красиво разобрался с вратарем после выхода один на один. Благодаря дублю Криштиану добавил в свою бездонную копилку еще один рекорд: теперь на его счету 11 мячей в финальной части Евро. Он больше не делит первенство в списке лучших бомбардиров турнира с Мишелем Платини, а возглавляет рейтинг единолично.





Чемпионский характер



Главный матч первого тура всего группового этапа Евро остался любителям футбола на закуску. В последней игре стартового отрезка турнира встречались два последних чемпиона мира — Франция и Германия.



С первых минут стало понятно, что на поле вышли две топ-сборные, которые любят и умеют атаковать. Команды пролетали середину поля, обмениваясь опасными выпадами, но в первом тайме больше преуспели французы. Подопечные Дидье Дешама на 20-й минуте провели красивую атаку, которую завершил... Матс Хуммельс. Защитник сборной Германии неудачно сыграл после сильного спортсмена и отправил мяч в девятку собственных ворот.



Во второй половине игры гораздо активнее заиграла сборная Германии, к середине тайма команда Йохаима Лёва основательно придавила соперника и напомнила ту самую немецкую машину, которая несколько лет назад казалась непобедимой. Однако длилось это помутнение у французов недолго. К концу встречи чемпионы мира окончательно успокоили игру и четко играли по счёту.



Итог классного зрелищного матча — 1:0 в пользу французов. Однако пока в группе F, где также присутствуют Португалия и Венгрия, ещё ничего не ясно.