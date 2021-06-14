Переживший остановку сердца Эриксен сообщил о своём самочувствии

https://static.news.ru/photo/f8779c1e-cdab-11eb-ac81-96000091f725_660.jpg Кристиан Эриксен Фото: LiveMedia/Francesco Scaccianoce/Global Look Press

Полузащитник Кристиан Эриксен, который перенёс остановку сердца во время матча Дания — Финляндия на чемпионате Европы по футболу, рассказал о своём самочувствии. Эту информацию футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

Полузащитник датской команды поблагодарил всех за добрые слова и пожелания, которые он получил из разных уголков мира. Он отметил, что это очень многое значит для его семьи.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, могу сказать, что я в порядке. Мне ещё предстоит пройти обследования в госпитале, но я чувствую себя хорошо, — написал Эриксен.

Также футболист отметил, что будет болеть за сборную Дании в следующих матчах.

12 июня во время матча первого тура группового этапа между сборными Дании и Финляндии полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Врачи выбежали на поле и начали делать футболисту прямой массаж сердца. Через несколько минут унесли на носилках с поля и отправили в госпиталь. Впоследствии стало известно, что футболист перенёс остановку сердца на поле.

Ранее сообщалось, что датский врач рассказал, как реанимировал потерявшего сознание Эриксена.