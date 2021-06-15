Роналду здорового человека: зачем Криштиану отодвинул бутылку колы

Где Криштиану Роналду — там всегда шоу. Этому парню, чтобы быть в центре внимания, даже на поле выходить не надо. На предматчевой пресс-конференции португальский футболист демонстративно убрал со стола спонсорские бутылки Coca-Cola, чем вызвал бурный ажиотаж в Сети. Зачем там поступил КриРо? Он действительно не пьёт газировку? Рассказываем о супердиете суперчеловека.

Что произошло

14 июня перед матчем Венгрия — Португалия состоялась пресс-конференция, которую посетил Криштиану Роналду. Не успел футболист сесть за стол, как тут же убрал с переднего плана две бутылки Coca-Cola и подвинул поближе свою бутылку с водой. «Вода!» — демонстративно поднял он бутылку вверх.

Ролик тут же стал вирусным, а многие любители футбола предположили, что у Роналду просто контракт с Pepsi. Но это, конечно же, шутки. Роналду настоящий фанатик здорового образа жизни: он не ест фастфуд, сидит на строгой диете и много занимается в зале.

Семь процентов жира

В 2018 Криштиану потряс всех в «Ювентусе». Данные обследования перед переходом в итальянский клуб были выдающимися. В теле Роналду было зафиксировано всего семь 7% жира, а мышечная масса достигла отметки 50% от общей массы тела. В 33 года его тело по биологическим параметрам соответствовало телу 23-летнего человека.

Естественно, такой результат не мог появиться на ровном месте. Молодое, подтянутое тело Роналду — следствие хорошей генетики, которую он часто отмечает, и жёсткой диеты.

Фастфуд — нет, рыба — да

Криштиану уже давно придерживается жёстких правил в еде. Он отдаёт предпочтение продуктам с высоким содержанием белка, фруктам и овощам. Естественно, фастфуд и газировки не входят в его рацион уже очень продолжительное время. Даже соусов и всевозможных загустителей он избегает.

Его главное правило в еде — не больше трёх тысяч калорий в день. А любимое блюдо — бокалау в исполнении мамы Долорес (это треска с картофелем и луком). Правда, в традиционном португальском лакомстве есть одна проблема: его нельзя есть в больших количествах, так как оно содержит 500 калорий.

Вообще, Криштиану большой ценитель рыбы: он часто ест дорадо, морского окуня и других обитателей моря. А в качестве гарниров к рыбе использует салат из свежих овощей.

Более того, у Криштиану несколько приёмов пищи в день. Футболист питается много раз, но небольшими порциями. Это сделано для того, чтобы оставаться в тонусе и иметь энергию в течение всего дня. Для большого количества тренировок, который выполняет футболист в день, подобный приём пищи самое оно.

LiveMedia/Ettore Griffoni/Global Look Press

Алкоголь — редкий гость на столе

Также ещё одним важным звеном диеты известного футболиста является вода. Он пьёт много воды, и даже соки разбавляет в соотношении 1:1. А вот алкоголь — редкий гость на его столе. Даже после больших побед, которых в карьере Криштиану было немало, он не расслабляется и не закрывает глаза на диету. Карло Анчелотти (тренировал Криштиану в «Реале») рассказывал, что, в отличие от одноклубников, его португальский форвард игнорирует алкоголь и никогда не балуется шоколадками и газировкой после матчей.

Примерно то же самое рассказывал Райан Гиггз, игравший с молодым Роналду в «Манчестер Юнайтед». Он говорил, что в субботу вечером после матчей ребята собирались в пабе и все пили пиво, один Криштиану пил воду. Над ним тогда посмеивались, но сейчас можно сказать уверенно: зря они это делали.

Собственно, такое внимательное отношение к своему организму и телу как раз привели к тому, что даже в 36 лет Криштиану является одним из лучших футболистов мира. Не зря Зинедин Зидан называет его настоящим перфекционистом во всём.