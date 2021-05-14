«Спартак» в Лиге чемпионов, ЦСКА — в РПЛ: как завершился футбольный сезон

В преддверии заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) интриг было немало. Теперь же все точки расставлены над i. Кто будет прославлять российский футбол в еврокубках, кто примкнул к элитной лиге, а с кем пришлось попрощаться — вкратце рассказываем об итогах каждого клуба в сезоне-2020/21.

«Зенит»

Сергей Семак Сергей Булкин/NEWS.ru

Интрига в отношении чемпиона России была исчерпана давно. Официально «Зенит» стал чемпионом России в 28-м туре РПЛ, когда команда с берегов Невы одолела «Локомотив» со счётом 6:1. Впрочем, даже до этого матча было предельно ясно, что чемпионство у «Зенита» не отнимет никто. Команда Семака на протяжении всего сезона шла очень уверенно: только в трёх матчах за все 30 туров оппоненты смогли переиграть «синие-бело-голубых». Таким образом, с 65 очками, с лучшим бомбардиром сезона в лице Артёма Дзюбы (20 голов, на втором месте Сердар Азмун — 19), с лучшим ассистентом сезона в лице Дугласа Сантоса (11 передач) «Зенит» стал в третий раз подряд чемпионом страны. Нужно констатировать очевидное: лучше команды в российском чемпионате на данный момент нет. Осталось теперь подтянуть результаты на европейской арене.

«Спартак»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Спартаке» в этом сезоне было весело (а когда в этой команде бывает по-другому?). В начале соревновательного года они позвали из «Уфы» Шамиля Газизова на должность генерального директора клуба и через полгода уволили, купили Александра Кокорина и через шесть месяцев продали «Фиорентине», познакомили футбольный мир с Заремой Салиховой, ещё в середине сезона мысленно попрощались с главным тренером Доменико Тедеско, который изъязвил желание уехать после окончания нынешнего сезона. Впрочем, без приятных новостей тоже не обошлось. Главная из них — возвращение любимца «красно-белых» Квинси Промеса. Приезд нидерландского футболиста вкупе с отличной формой ключевых игроков Джордана Ларссона, Александра Соболева способствовали команде провести приличный отрезок в весенней части чемпионата. А в последнем туре и вовсе вырвать вторую путёвку в Лигу чемпионов (команда сыграет в квалификации). Тедеско покидает «Спартак» с отличным результатом.

«Локомотив»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на огромное количество весомых изменений в стане «железнодорожников» (новый тренер (Марко Николич пришёл в конце прошлого сезона), переезд лидера команды Алексея Миранчука в «Аталанту», смена руководства), «Локомотив» достойно провёл постковидный сезон. Особенно удачной получилась концовка чемпионата, когда команда Николича провела 11 матчей подряд без поражения и попутно взяла Кубок России. Более того, до последнего момента клуб боролся за попадание в Лигу чемпионов, но не получилось. В последнем туре «красно-белые» сыграли вничью с «Ахматом». Этот результат оборвал планы «красно-зелёных» на главный еврокубковый турнир. Но зато команда — победитель Кубка России напрямую попала в группу Лиги Европы. Тоже неплохо.

«Рубин»

Команда Леонида Слуцкого завершила прошлый соревновательный год только на десятой строчке. Выводы из ситуации были сделаны моментально. Уже в этом сезоне команда значительно прибивала. И огромную лепту в результат «Рубина», конечно же, внёс грузинский футболист Хвича Кварацхелия. Вингер казанской команды своей игрой впечатлил не только российскую публику, но и многие топ-клубы. Возможно, уже в следующем сезоне мы не увидим грузина в РПЛ, но это всё события завтрашнего дня. А сегодня Слуцкий, Хвича, Деспотович (тоже отлично влился в состав команды и неплохо помог ей), Дюпин возвращают команду в еврокубки. Казанский клуб сыграет в Лиге конференций (третий раунд квалификации).

«Сочи»

Кристиан Нобоа Maksim Konstantinov/Global Look Press

Большого прорыва добился клуб с берегов Чёрного моря. Ещё в прошлом сезоне над командой Владимира Федотова кто только не смеялся, называя его фарм-клубом «Зенита». Теперь все насмешки можно смело забыть. За два сезона в высшем дивизионе команда обеспечила себе попадание в еврокубки, и это впервые в своей истории. Причём стоит отметить, что на старте нынешнего соревновательного года из «Сочи» ушёл Александр Кокорин, которого многие называли лидером команды. Но это не повлияло на клуб. Благодаря грамотным тренерским действиям Федотова, второй молодости Кристиана Нобоа команда добилась исторического достижения. Второй раунд квалификации Лиги конференций — это очень хороший результат для «Сочи».

ЦСКА

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦСКА входил в этот сезон очень мощно. Впервые чуть ли не за всю историю существования клуба ЦСКА потратил колоссальные деньги на трансферы. За Адольфо Гайча, Бруно Фукса и ряд других футболистов было потрачено более 40 млн евро. Однако выхлоп от всех этих приобретений оказался минимальный. Уже зимой Адольфо улетел в Италию, Бруно окончательно прописался в лазарете, а к концу сезона «поплыл» и тренер. Виктор Гончаренко так и не смог разобраться с «армейцами» и покинул клуб в конце марта. Ему на смену пришёл молодой и неопытный Ивица Олич. Однако смена наставника за семь туров до окончания чемпионата только ухудшила положение дел. В итоге «армейцы» пролетели мимо еврокубков. Впервые за 20 лет.

«Динамо»

А вот кому смена наставника пошла на пользу, так это «Динамо». С приходом немецкого специалиста Сандро Шварца команда значительно преобразилась. На первый план стали выходить молодые российские футболисты. Главной же звездой второй части чемпионата стал Арсен Захарян. Этому 17-летнему парню уже прочат большое будущее. Кстати, команда Шварца имела шансы пробиться в еврокубки, но в последних турах чемпионата этот шанс потеряла. Значит, будет над чем трудиться в новом сезоне.

«Химки»

Команда выбралась в высший дивизион в прошлом сезоне и выдала хороший результат. Конечно, без интриг и скандалов не обошлось. Было много шума вокруг тренерских кандидатур, вокруг футболистов «Спартака», которые на время оккупировали подмосковную команду. Но в итоге для «красно-чёрных» сезон сложился благополучно. Усилиями бывшего спартаковца Дениса Глушкова, Резиуана Мирзова и других команда расположилась в середине турнирной таблицы и продолжает своё существование в РПЛ.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина откровенно в этом сезоне не блистала. Немаловажную роль в этом отношении сыграло то обстоятельство, что на старте сезона ростовчане потеряли целую группу лидеров команды. Уход Попова, Шомуродова, Зайнутдинова, Чернова, Чистякова и Ионова нанёс невосполнимый ущерб клубу. Девятое место в сложившейся непростой ситуации — это ещё хороший результат.

«Краснодар»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё в прошлом году мы все восхищались «Краснодаром», который впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Этот сезон таким же удачным не стал. С самых первых туров начались проблемы у «быков», но добила, конечно же, концовка чемпионата. Нескончаемая череда поражений, причём не от самых сильных коллективов, привела к отставке главного тренера Мурада Мусаева. На его место пришёл Виктор Гончаренко. Теперь белорусский специалист будет писать новую историю клуба.

«Ахмат»

Пока грозненскому клубу никак не удаётся подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Даже с приходом Андрея Талалаева команде не получилось оторваться от привычных для себя позиций в чемпионате. Правда, была возможность сотворить сенсацию в Кубке России (в этом турнире грозненцы дошли до полуфинала), но не удалось. Возможно, что-то изменится в грядущем сезоне.

«Урал»

Екатеринбургский клуб тоже стабилен в своём результате. И так же, как в случае с «Ахматом», смена наставника (пришёл Юрий Матвеев) на старте сезона не придала новый импульс команде. Коллектив весь сезон плёлся в конце турнирной таблицы и чудом в итоге сохранил прописку в РПЛ.

«Уфа»

У «Уфы» весь сезон дела складывались просто катастрофически. Только после возвращения Шамиля Газизова из «Спартака» и появления на тренерском мостике нового лица Алексея Стукалова команда стала немного выпрямлять свои дела. Одолев в последнем туре «Арсенал», уфимцы осталась в РПЛ.

«Арсенал»

Тульский коллектив, который ещё в позапрошлом сезоне выходил в еврокубки, в этом скатился в подвал турнирной таблицы. И нужно сказать, чудом «выжил». За весь сезон были добыты только шесть побед. Вот вам и следствие — 14-е место в нынешнем сезоне.

«Ротор»

Yevgeny Philippov/Global Look Press

Возвращение в элиту волгоградского клуба после 16-летнего перерыва не оказалось продолжительным. После сезона в РПЛ команда опускается обратно. Стоит отметить, что в последнем туре «Ротор» имел шанс сохранить прописку. Команда Юрия Батуренко вела в матче против «Рубина», но казанцы сравняли счёт на 78-й минуте. Ничья уничтожила все шансы подопечных Батуренко на участие в РПЛ. Сейчас, конечно, команда из Волгограда грозится подать в суд за то, что в принципиальный для них матч «Уфа» — «Арсенал» начался с задержкой почти на час (из-за жары в Уфе матч был перенесён, хотя обычно все игры последнего тура проходят в одно время, чтобы все команды были в равных условиях), но вряд ли это спасёт положение дела.

«Тамбов»

Самый несчастный клуб нынешнего сезона. Мало того что команда выступала не на своём поле, так ещё по ходу нынешнего сезона могла сняться с чемпионата. Клуб испытывал серьёзные проблемы с финансированием, не мог выплатить зарплаты своим футболистам, из-за чего потерял половину состава. Усилиями чиновников РПЛ удалось довести команду до конца, но на этом всё. Клуб из Тамбова после продолжительных страданий выбыл из высшего дивизиона и, скорее всего, прекратит своё существование.

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород»

Двумя новыми участниками РПЛ будут самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». И если «крылышки» являются частыми участниками высшего дивизиона, то команда из одноимённого города в РПЛ отсутствовала шесть лет. Теперь с новым тренером Александром Кержаковым (СМИ говорят, что он возглавит «Нижний») будет покорять новые вершины. Кстати, стыков между командами РПЛ и ФНЛ не будет.

Вот таким получился сезон-2020/21. Уже с нетерпением ждём следующий.