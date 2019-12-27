https://static.news.ru/photo/0347c1c4-28a7-11ea-b049-fa163e074e61_660.jpg Денис Поярков Фото: Денис Поярков/vk.com

Защитник саранской «Мордовии» Денис Поярков признался, что у клуба есть серьёзные финансовые трудности, из-за которых игроки получают зарплату 2-3 раза в год.

Снежный ком всё нарастает и нарастает. Вроде бы не такие уж и большие долги, но постоянные задержки по выплатам. По сути, мы получаем зарплату два-три раза в год, — рассказал он в интервью NEWS.ru.

Футболист признался: перед переездом в Саранск его предупреждали, что могут возникнуть небольшие задержки, но Поярков считает, что всему должен быть предел.

Полностью интервью с игроком «Мордовии» Денисом Поярковым вы можете прочитать здесь.

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