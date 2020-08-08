Повторный тест игрока «Зенита» на COVID-19 дал положительный результат

https://static.news.ru/photo/c9c394a4-dae0-11ea-bacc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Тесты на коронавирус двух футболистов «Зенита» показали сомнительный результат, повторный анализ одного из них подтвердил диагноз, сообщил главный тренер клуба Сергей Семак.

По его словам, о результатах первых тестов руководство «Зенита» сразу же сообщило Российской премьер-лиге и Роспотребнадзору.

У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора, — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Две недели назад у одного из игроков был выявлен сомнительный результат теста. После он сдал анализы ещё три раза, которые не показали у него наличие COVID-19, однако его всё равно поместили на карантин.

Как писал NEWS.ru, ранее «Зенит» заявил, что информация о том, что в петербургской команде есть заразившиеся коронавирусом, не является достоверной.

«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом страны и обладателем Олимп — Кубка России. 8 августа команда завоевала Олимп — Суперкубок России.