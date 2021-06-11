Польское ТВ перепутало флаги России и Украины в анонсе матча

https://static.news.ru/photo/b5580bcc-cc3d-11eb-b1f8-96000091f725_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Польское телевидение перепутало флаги России и Украины, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами. Игра в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2020 пройдёт сегодня вечером. Польскую ошибку заметила и опубликовала в своём Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В графике, демонстрирующем расписание игр, вместо украинского флага указан российский. Кроме того, флаг Нидерландов перепутали с бельгийским знаменем.

Игра пройдёт на стадионе «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме. В прямом эфире матч покажет Первый канал. Начало в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен рефери из Германии Феликс Брых.

Ранее сообщалось, что сборная России ожидаемо с треском провалилась на старте чемпионата Европы — 2020. После поражения бельгийцам (0:3) болельщики вновь требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова и недоумевают от присутствия в составе Юрия Жиркова.

Бывшего теннисиста Евгения Кафельникова разочаровала игра сборной России. Он заявил, что это «позорище». Кроме того, первую игру сборной на Евро прокомментировал депутат Государственной думы Игорь Лебедев. По его словам, никто в РФ не испытывал иллюзий перед встречей национальной команды с лучшим коллективом по версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).