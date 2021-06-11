«Позорище»: Кафельников отреагировал на разгром сборной России

https://static.news.ru/photo/9cae4860-cc11-11eb-bbc6-96000091f725_660.jpg Евгений Кафельников Фото: yevgenykafelnikov/instagram.com

Бывшего теннисиста Евгения Кафельникова разочаровала игра сборной России по футболу в первом матче группового этапа чемпионата Европы против команды Бельгии. На поле в Санкт-Петербурге отечественные спортсмены уступили соперникам с разгромным счётом 0:3. Свои эмоции по этому поводу Кафельников выразил на странице в Twitter.

Позорище, — написал экс-теннисист.

ÐÐ¾Ð·Ð¾ÑÐ¸ÑÐµ — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 12, 2021

Кроме того, первую игру сборной на Евро в разговоре с журналистами портала «Чемпионат» прокомментировал депутат Государственной думы Игорь Лебедев. По его словам, никто в РФ не испытывал иллюзий перед встречей национальной команды с лучшим коллективом по версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Результат закономерен, по игре. У нас, к сожалению, ни обороны, ни атаки. С таким составом против Бельгии делать нечего. Привезли два гола? Да мы всю игру привезли сами себе, потому что не умеем играть в футбол, — резюмировал парламентарий.

Ранее главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча с Бельгией. Его интервью публикует «Матч ТВ».

Наставник россиян не считает ошибкой то, что сначала команда играла в два защитника. На вопрос журналистов о тактике он отвечать не стал, сказав лишь: «Потом расскажу, сейчас не хочу говорить». Черчесов добавил, что игру провели так, как её планировал тренерский штаб сборной.