«Как мы планировали, так и играли»: Черчесов о провале на матче с Бельгией

https://static.news.ru/photo/20aa6a76-cbcd-11eb-9268-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча с Бельгией на Евро-2020. Его интервью публикует «Матч ТВ».

Черчесов не считает ошибкой то, что сначала играли в два защитника. На вопрос журналистов про тактику не стал отвечать, сказал лишь: «Потом расскажу, сейчас не хочу говорить» и добавил, что как тренерский штаб сборной планировал игру, так её и провели.

Также главный тренер уверен, что в сборной есть футболисты, которых необходимо делать сильнее, и с ними важно работать.

Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять. И мы это делаем, взяв огонь на себя, — сказал он.

В физической готовности российских футболистов он уверен, хотя признал, что есть «индивидуальные моменты, которые нужно выполнять на качественном уровне».

Критику по матчу он назвал абсолютно справедливой. Дальше «задача — готовиться», подвёл итог Черчесов.

Матч Бельгия — Россия стал самым посещаемым на старте Евро-2020. Встреча группы B прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». На матч пустили 26 тысяч 264 человека — это 50% от заполняемости трибун.