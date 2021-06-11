«Как мы планировали, так и играли»: Черчесов о провале на матче с Бельгией

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча с Бельгией на Евро-2020. Его интервью публикует «Матч ТВ».
Черчесов
Также главный тренер уверен, что в сборной есть футболисты, которых необходимо делать сильнее, и с ними важно работать.
Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять. И мы это делаем, взяв огонь на себя, — сказал он.
В физической готовности российских футболистов он уверен, хотя признал, что есть «индивидуальные моменты, которые нужно выполнять на качественном уровне».
Критику по матчу он назвал абсолютно справедливой. Дальше «задача — готовиться», подвёл итог Черчесов.
Матч Бельгия — Россия стал самым посещаемым на старте Евро-2020. Встреча группы B прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». На матч пустили 26 тысяч 264 человека — это 50% от заполняемости трибун.