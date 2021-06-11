Матч Бельгия — Россия стал самым посещаемым на старте Евро-2020

https://static.news.ru/photo/a09e6cae-cbb5-11eb-8148-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: overbetting.ru

Самым посещаемым матчем чемпионата Европы по футболу стала игра Бельгия — Россия. Об этом сообщил РИА Новости.

Встреча группы B проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Первый тайм закончился со счётом 2:0 в пользу бельгийцев. На матч пустили 26 тысяч 264 человека — это 50% от заполняемости трибун.

Под эгидой Евро-2020 уже прошли три матча. На игре Турция — Италия (0:3) игрок турецкой сборной впервые в истории чемпионата забил гол в собственные ворота. На встречу в Риме пришли 12 тысяч 916 человек.

Матч Уэльс — Швейцария закончился со счётом 1:1 — он прошёл на стадионе в Баку с 8 тысячами 782 зрителями. Игра Дания — Финляндия (0:1) в Копенгагене вживую увидели 15 тысяч 200 болельщиков.

Всего Евро-2020 предполагает поведение 51 матча на 11 стадионах в 11 городах разных государств.

Ранее нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку выразил поддержку партнёру по «Интеру», датскому полузащитнику Кристиану Эриксену после гола в ворота России.