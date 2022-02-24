Польша, Чехия и Швеция намерены отказаться играть с Россией за выход на ЧМ

Польша, Чехия и Швеция намерены отказаться играть с Россией за выход на ЧМПольша, Чехия и Швеция намерены отказаться играть с Россией за выход на ЧМ-2022 по футболу
Польский, шведский и чешский футбольные союзы выступят с совместным заявлением о намерении бойкотировать матч со сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира-2022. Об этом
С такой инициативой выступил Польский футбольный союз, а в Швеции и Чехии ее поддержали.
Отмечается, что представители ни одной из этих организаций не могут представить матч против сборной России в сложившейся обстановке. Они не хотят играть в футбол со сборной России.
Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта. Он должен пройти в Москве. В этот же день сыграют Швеция и Чехия. Победители этих игр встретятся в финале стыков за выход на чемпионат мира.
Ранее в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин