Польша, Чехия и Швеция намерены отказаться играть с Россией за выход на ЧМ

Польский, шведский и чешский футбольные союзы выступят с совместным заявлением о намерении бойкотировать матч со сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира-2022. Об этом сообщает портал Przegląd Sportowy. Причина — военная операция на территории Украины.

С такой инициативой выступил Польский футбольный союз, а в Швеции и Чехии ее поддержали.

Отмечается, что представители ни одной из этих организаций не могут представить матч против сборной России в сложившейся обстановке. Они не хотят играть в футбол со сборной России.

Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта. Он должен пройти в Москве. В этот же день сыграют Швеция и Чехия. Победители этих игр встретятся в финале стыков за выход на чемпионат мира.