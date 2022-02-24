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Польша, Чехия и Швеция намерены отказаться играть с Россией за выход на ЧМ

Польша, Чехия и Швеция намерены отказаться играть с Россией за выход на ЧМ-2022 по футболу
18:58, 24 февраля 2022
Польша, Чехия и Швеция намерены отказаться играть с Россией за выход на ЧМ Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Польский, шведский и чешский футбольные союзы выступят с совместным заявлением о намерении бойкотировать матч со сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира-2022. Об этом сообщает портал Przegląd Sportowy. Причина — военная операция на территории Украины.

С такой инициативой выступил Польский футбольный союз, а в Швеции и Чехии ее поддержали.

Отмечается, что представители ни одной из этих организаций не могут представить матч против сборной России в сложившейся обстановке. Они не хотят играть в футбол со сборной России.

Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта. Он должен пройти в Москве. В этот же день сыграют Швеция и Чехия. Победители этих игр встретятся в финале стыков за выход на чемпионат мира.

Ранее в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе.

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