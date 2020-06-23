Полиция задержала ещё около 20 фанатов «Спартака»

Полиция задержала ещё около порядка 20 фанатов футбольного клуба «Спартак» 23 июня по делу о перформансе при отправлении московской команды в Тулу на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом».
Всего по данному делу полиция задержала порядка 60 человек,
Силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона «Открытие Арена». Они жгли фаеры и перекрыли дорогу.
Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:2 в гостевом матче 23-го тура РПЛ. Счёт на 44-й минуте матча открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Также в московской команде отличились защитник Николай Рассказов (66) и нападающий Эсекьель Понсе (79). На пятой дополнительной ко второму тайму минуте гол забил нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. Через три минуты нападающий тульской команды Даниил Лесовой забил мяч после назначенного пенальти.
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