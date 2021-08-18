«Похоже на кошмар»: экс-капитан сборной Афганистана по футболу о талибах

Бывший капитан женской сборной Афганистана и бывший член местной ассоциации футбола Халида Попал рассказала о судьбе спортсменок после захвата исламистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) столицы государства. Её слова приводит BBC Sport.

Я получаю сообщения от футболисток из Афганистана. Они плачут, говорят, что их бросили, что они застряли дома без возможности выбраться. Они напуганы. Все мечты просто улетучились. Это похоже на кошмар, — сказала Попал.

Некоторые футболистки пишут, что люди, против которых они выступали, стоят за дверью и никто не может защитить. Раньше женщины могли заявлять о себе, проявлять смелость, а сейчас им приходится удалять страницы в социальных сетях и вести себя тихо. Отстаивание прав больше невозможно, а «их жизни угрожает серьёзная опасность».

15 августа «Талибан» (организация, признанная террористической, является запрещённой на территории России) заявил о полном контроле над Афганистаном, когда без боя взяли Кабул. Организация находилась у власти Афганистана в период с 1996 по 2001 год. Тогда права женщин были сильно ограничены. В частности, им запрещалось получать образование, а также им было необходимо носить бурку, закрывающую всё тело.

Ранее боевики запрещённого в России движения «Талибан» совершили публичную казнь четырёх афганских командиров, поддерживающих прежних властей. Это произошло в Кандагаре.