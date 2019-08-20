https://static.news.ru/photo/975d3294-c359-11e9-8d55-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сутормин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Сети появились официальные документы, подтверждающие переход полузащитника Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей.

За подготовку Сутормина академии «Строгино», «Химок», «Зенита», а также астраханский «Волгарь», где он играл, получат на всех 5500 рублей от «Рубина» и «Зенита», сообщает « БИЗНЕС Online ». Согласно регламенту Российского футбольного союза (РФС) по статусу и переходам футболистов, новый клуб игрока при переходе футболиста должен выплатить 5,5% от суммы трансфера спортивным школам и клубам, участвовавшим в его подготовке до 23 лет.

В электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) переход 25-летнего игрока из «Оренбурга» в «Рубин» был зарегистрирован 28 июня, и по его условиям была предусмотрена фиксация оплаты до 1 августа в размере 50 тыс. рублей. Рыночная стоимость футболиста оценивается приблизительно в 120 миллионов рублей.

Футбольный агент рассказал News.ru, что при продаже Сутормина клубы просто ушли от налогов.