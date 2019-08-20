В Сети появились официальные документы, подтверждающие переход полузащитника Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей.
За подготовку Сутормина академии «Строгино», «Химок», «Зенита», а также астраханский «Волгарь», где он играл, получат на всех 5500 рублей от «Рубина» и «Зенита», сообщает «
В электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) переход 25-летнего игрока из «Оренбурга» в «Рубин» был зарегистрирован 28 июня, и по его условиям была предусмотрена фиксация оплаты до 1 августа в размере 50 тыс. рублей. Рыночная стоимость футболиста оценивается приблизительно в 120 миллионов рублей.
Футбольный агент рассказал News.ru, что при продаже Сутормина клубы просто ушли от налогов.