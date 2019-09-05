News.ru комментирует опубликованные коллегами из « Бизнес online » данные о премиальных, которые выплачивают в футбольных клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) за положительный результат в одном отдельно взятом матче.

Миллион триста тысяч за три очка в Тушино

На вершине составленного коллегами-журналистами рейтинга со значительным отрывом от конкурентов, само собой, гордо расположился петербургский «Зенит». Детище «Газпрома» нынешним летом не жалело денег на трансферы и новых игроков (давайте только не будем сейчас пускать в ход уже обросшие солидной бородкой шуточки про Алексея Сутормина!) — не жалеет и на поощрительные выплаты своим футболистам за победы в матчах чемпионата страны.

Вышел игрок «Зенита» на поле в победном матче с условным «Тамбовом» — на карточку ему поступили средства, эквивалентные девяти тысячам евро. В пересчёте на рубли получается почти 656 тысяч. Попал в заявку на игру, но так и остался на скамейке запасных — стал богаче на половину от этой суммы. Ещё раз: 328 тысяч рублей только за то, что футболист пару часов посидел на скамейке запасных, пару раз за матч сходил на кромку поля поразмять косточки, ну и порадовался вместе с партнёрами по команде забитому голу. Или голам.

Для сравнения: известный интернет-поисковик выдаёт на запрос «средняя зарплата по России в 2019 году» следующие цифры: 42 332 рубля. Умножаем на шесть (месяцев) и получаем без малого 254 тысячи. И если даже ежемесячный доход рядового россиянина дотягивает до полусотни тысяч рублей, всё равно за полгода он заработает меньше (ровно 300 тысяч), чем всё тот же условный Сутормин, просидевший весь победный матч на скамеечке запасных.

Впрочем, это ещё цветочки. А ягодки — это сумма премиальных за победу над прямым конкурентом в РПЛ. В минувшее воскресенье «Зенит» выиграл в Москве у «Спартака», и выходившие на поле «Открытие Арены» игроки в лазурной форме за вымученные 1:0 враз обогатились на вдвое большую сумму — 18 тысяч евро. Переводим в рубли: выходит порядка 1 миллиона 312 тысяч.

Сергей Лантюхов/News.ru

На всякий случай напоминаем: это только премиальные! Есть ведь ещё и основная зарплата...

А через полторы недели «Зениту» предстоит стартовать в групповом турнире Лиги чемпионов, где удвоенные премиальные наверняка будут оговорены за победу в любом матче. Другое дело, что добыть такую победу будет значительно сложнее, чем в российском чемпионате. Всё правильно: оттого евро и дороже рубля в десятки раз.

Второе место вслед за «Зенитом» в рейтинге щедрости руководства клуба по отношению к своим футболистам занимает «Ростов». Здесь выдают по полмиллиона (каждому!) за победу и по четверть «лимона» за ничью, но только в матче с топ-клубом. Интересно, какими были бы эти цифры (и были бы вообще?), оставайся на ключевых постах в «Ростове» аскетичный Курбан Бердыев?

В тройке лидеров по суммам премиальных ещё один клуб спонсируемый «Газпромом» — клуб «Оренбург»: здесь платят 450 тысяч целковых за победу и втрое меньше за ничью. Другое дело, что на старте нынешнего сезона почти все эти деньги оставались невостребованными: команда с Южного Урала из рук вон плохо начала чемпионат. Но вот в восьмом туре была одержана и первая победа — глядишь, игроков подхлестнёт возможность подзаработать на успешных матчах, и дела у «Оренбурга» пойдут веселее.

Кому — бонус по итогам сезона, кому — иномарка за гол

У «Спартака» тоже приличные суммы прописью в ведомости после каждого победного матча — игрокам полагается по пять тысяч евро. Однако с нынешнего сезона финансовая политика клубного руководства изменилась: теперь футболисты получат все заработанные премиальные только в том случае, если по итогам сезона «Спартак» окажется в тройке призёров. При этом за первое место вся итоговая бонусная сумма умножится на 20, за второе — на 15 и за третье — на 10. Согласитесь, достаточно мощный стимул стараться побеждать весь сезон и стремиться занять место в тройке не только ради попадания в Лигу чемпионов.

Кстати, подобная «сдельная» система выплаты премиальных давно используется в другом столичном клубе — ЦСКА (единственный бонус — за место в тройке призёров), а также взята на вооружение «Краснодаром», казанским «Рубином» и московским «Динамо».

Сергей Лантюхов/News.ru

В «Краснодаре» каждому игроку полагается по полтора миллиона рублей, если команда по итогам чемпионата попадает в Лигу чемпионов. Руководство динамовского клуба обещает футболистам бонус за попадание в еврокубки, который может составлять до 50 процентов от годового дохода игрока в зависимости от количества проведённых матчей. В Казани от премиальных по итогам матча нынче совсем отказались, хотя ранее игроки могли заработать за каждую победу от 10 до 20 тысяч долларов (в зависимости от «категории» соперника) и от 5 до 10 тысяч — за ничью.

Московский «Локомотив» платит игрокам за победные матчи по 350 тысяч рублей, а в Лиге чемпионов ставки возрастают вдвое. При этом за ничьи никаких денег не положено, зато есть бонусы за итоговое место в таблице чемпионата РПЛ.

В скромных клубах, располагающихся в середине турнирной таблице и ниже, суммы премиальных поменьше (250-300 тысяч рублей), но есть и свои особенности. Например, некоторые клубы сразу после матча выплачивают игрокам лишь половину премии, а остальное оставляют на конец сезона и отдают только в том случае, если выполнена конкретная задача (команда не вылетела из РПЛ либо занято оговоренное место).

В грозненском «Ахмате» за победу выплачивают по 250 тысяч рублей, однако нередки случаи, когда футболистов щедро одаривает руководство клуба какими-то другими материальными благами. Чаще всего речь идёт об иномарках. Не далее как после игры минувшего тура с «Тамбовом» Бернард Бериша получил в подарок Hyundai Solaris, хотя забитый полузащитником сборной Косова мяч всего лишь позволил «Ахмату» избежать домашнего поражения (1:1). В своё время за победные голы в поединке со «Спартаком» глава Чеченской республики жаловал Адилсону Варкену и Аблае Мбенгу по Тойоте Камри.

Суммируя все приведённые факты и цифры, можно быть уверенными, что с голоду футболисты, выступающие в РПЛ, точно не помрут. Особенно если выиграют за сезон хотя бы пару-тройку матчей.