Германия официально объявила о возобновлении чемпионата 16 мая, в Испании футболисты сдают тесты на коронавирус и собираются начинать тренировки, даже в Италию вернули Криштиану Роналду с острова Мадейра — значит, Серии А (высший итальянский футбольный дивизион. — NEWS.ru) быть. На фоне всех этих приятных новостей у некоторых болельщиков могла закрасться надежда, что в нашей стране тоже скоро вернётся футбол. Но скажем прямо: Россия, скорее всего, пойдёт по пути Франции, Нидерландов и Бельгии, которые досрочно завершили сезоны. И дело здесь не только в продлении карантина до 31 мая. О том, почему Российская премьер-лига (РПЛ) не возобновится, — в материале NEWS.ru.

Большая ответственность

Рестарт сезона в условиях пандемии коронавируса — вне зависимости от того, прошла ли та или иная страна пик или нет — это в первую очередь большой риск. Люди, которые берутся за возобновление спортивных мероприятий, обязаны подойти к вопросу со всей серьёзностью. В случае возникновения какой-то проблемы (очередной вспышки вируса, например) вся ответственность будет лежать на плечах тех, кто принимал окончательное решение.

Поэтому наши спортивные чиновники, которые, кстати, хотели бы вернуть футбол (по информации СМИ, в этом заинтересованы президент РФС Александр Дюков и даже глава РПЛ Сергей Прядкин. — NEWS.ru), будут действовать, отталкиваясь от решения властей. Никто не станет отстаивать важность возобновления футбольных состязаний, даже не попытается, потому что это очень ответственное дело.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Слишком много работы

Следующий момент. Предположим, что к концу мая месяца ситуация с коронавирусом более-менее нормализуется и станет понятно, что сезон можно будет продолжить. В таком случае нужно будет провести очень качественную работу в отношении того, как всё устроить (хочется надеяться, что над этим думают уже сейчас). Например, в Германии к этому вопросу подошли очень основательно. Под руководством врача сборной Тима Мейера и вирусологов была создана инструкция, в которой прописаны обязательные меры на все случаи жизни. На базе нельзя принимать душ, в отелях, в которых будут изолированы спортсмены, нажимать на кнопки лифта можно будет только локтями, никаких построений перед матчами, рукопожатий, на поле выходить по одному. Это даже не половина из того, что приведено в инструкции.

Мы не сомневаемся в том, что наши специалисты тоже могут придумать что-то подобное, особенно когда уже есть готовый пример. Но зачем ломать голову, а потом следить за соблюдением всех мер, которые, скорее всего, не всеми идеально будут выполняться, когда можно всё оставить как есть. Это намного проще. К тому же не нужно будет переживать по поводу нового сезона (этот аргумент выдвигается как основной в отношении того, почему сезон нужно завершить досрочно). Закончим раньше, начнём новый сезон вовремя — и никаких проблем.

Да и к тому же, у нас Футбольную национальную лигу (ФНЛ) тоже, скорее всего, завершат. Логично принять какое-то общее решение для всех. И раз судьба одного турнира почти уже решена, нельзя исключать того, что РПЛ последует тому же примеру.

Клубы против

Но самое удивительное во всей этой ситуации то, что главными зачинщиками отмены являются клубы РПЛ. За возобновление чемпионата выступили только «Зенит», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». Это очень смешно. У нас многие футболисты рвутся в Европу, в клубах говорят, что их главная цель — выступать в еврокубках. А когда вопрос встаёт о том, нужно ли продолжать сезон или нет, большая часть выступает за досрочное завершение.

Что ж, удачи, чемпионы. Только потом не удивляйтесь, почему у нас в евровесну не проходит ни один российских клуб.