21 июня российские болельщики вновь вернутся на родные стадионы, пусть и в ограниченном количестве. Командам остаётся сыграть всего восемь туров. NEWS.ru прикидывает шансы лидеров чемпионата на важнейшие путёвки в «футбольный рай» — Лигу чемпионов.

Чемпионской гонки, судя по всему, ожидать не стоит. Отрыв «Зенита» от «Локомотива» и «Краснодара» составляет девять очков. Но нас точно ждёт интересная борьба за лучший европейский турнир. Сразу четыре клуба претендуют на оставшиеся места Лиги чемпионов — «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА — а их только два.

«Локомотив»

В активе «Локомотива» 41 очко. Осталось сыграть с: «Оренбургом», «Рубином», «Крыльями Советов», «Сочи», «Спартаком», «Уфой», ЦСКА и «Уралом».

Результаты сыгранных встреч с прямыми конкурентами выглядят следующим образом:

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1;

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1;

«Локомотив» — «Ростов» — 1:2;

ЦСКА — «Локомотив» — 1:0;

«Ростов» — «Локомотив» — 1:3.

После 22 туров команда Юрия Сёмина, простите, Марко Николича, находится на втором месте. Учитывая последние события, «железнодорожники» могут легко лишиться шансов попасть в Лигу чемпионов. Сколько ребятам потребуется времени, чтобы привыкнуть к новому наставнику? И насколько нервная система 40-летнего специалиста на самом деле готова к негативу болельщиков, выступающих на стороне легендарного Сёмина?

Юрий Сёмин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объективно, «Локо» не выглядит командой, которая готова бороться за ЛЧ, максимум — можно попытаться не слить Лигу Европы. Зимняя трансферная кампания провалилась. Потеряв Фёдора Смолова, который продолжает пробовать свои силы в испанской «Сельте», руководство коллектива так и не нашло ему достойной замены. Кто остаётся? Эдер, у которого истекает контракт, и который в 16 играх забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Интересно-интересно. С нападением, в общем, дела обстоят не лучшим образом. А что с обороной? Бенедикт Хёведес пока в Москву возвращаться отказывается, а клуб зимой, опять же, эту линию не усилил.

В целом, ещё до отставки, Сёмин говорил о необходимости укрепить защиту, однако покупок не последовало. Николичу остаётся потихоньку привлекать молодёжь. Но где гарантия, что ребята сумеют быстро влиться и не проиграть борьбу в оставшихся турах? Кажется, «Локомотив» точно может претендовать на четвёртое место, с натяжкой — на третье (с очень большой натяжкой).

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец уверен, что из-за сложной ситуации в коллективе, команде не удастся сохранить вторую строчку и небольшое преимущество.

Я думаю, что ситуация в «Локомотиве» довольно сложная. После коронавируса главной проблемой для «железнодорожников» является смена тренера, который не обладает знаниями команды, партнёров, соперников, обстановкой в команде, околофутбольной атмосфере. У него очень мало времени, чтобы собрать информацию для объединения команды даже по чисто техническим вопросам. Перекладывать ответственность только на пришедшего Николича будет несправедливо. Но шансы сохранить второе место невелики. Им нужно не опуститься ниже третьего, — сказал Бышовец корреспонденту NEWS.ru.

«Краснодар»

В спину «красно-зелёным» дышат «быки», готовые будто на корриде смести всё на своём пути, чтобы наконец сыграть в основном раунде Лиги чемпионов. По итогам 22 сыгранных матчей на счету «Краснодара» также 41 очко. Им предстоит сыграть с: «Динамо», «Оренбургом», «Ростовом», «Зенитом», «Рубином», «Уралом», «Крыльями Советов» и аутсайдером «Ахматом».

Что касается матчей с непосредственными соперниками, то исход такой:

«Краснодар» — «Ростов» — 2:2;

ЦСКА — «Краснодар» — 3:2;

«Краснодар» — ЦСКА — 1:1;

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1;

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1.

«Краснодар», как всегда, молчит и сохраняет спокойствие. Даже небольшой резонанс в ситуации с Ари, который якобы получил травму 19 мая во время двусторонней игры (когда в Краснодарcком крае с 31 марта до 23 мая действовал карантин), и шумиха о заражении COVID-19 Магомеда-Шапи Сулейманова (последние результаты отрицательные) не мешает клубу оставаться в стороне от скандалов. Приятно. Да и в целом «Краснодар» очень хорошо выглядит. Нет сомнений, что на первую игру коллектив точно выйдет оптимальным составом, который будет сочетать в себе всё то, что любит болельщик — опыт и молодость. Тем более и календарь, по сравнению с главными соперниками, выглядит очень обнадёживающее. Кажется, есть прямой претендент на второе место турнирной таблицы.

У «Краснодара» более оптимистичные шансы, потому что таких проблем, как у «Локомотива», у команды нет. И на протяжении всего сезона ребята выглядели очень неплохо. Думаю, «быки» точно попадут в Лигу чемпионов, — заметил Бышовец.

«Ростов»

От конкурентов на три очка отстаёт «Ростов», который набрал 38 баллов. А подопечным Валерия Карпина предстоит встретиться с: «Сочи», «Арсеналом», «Краснодаром», «Крыльями Советов», «Уфой», «Оренбургом», «Рубином» и «Зенитом».

Игры с прямыми конкурентами:

«Краснодар» — «Ростов» — 2:2;

ЦСКА — «Ростов» — 1:3;

«Локомотив» — «Ростов» — 1:2;

«Ростов» — ЦСКА — 3:2;

«Ростов» — «Локомотив» — 1:3.

«Ростов» крутой — информация сто процентов. И руководство это доказало на рынке, когда сохранило всех лидеров (это учитывая финансовые долги), кроме капитана Рагнара Сигурдссона, который ушёл по собственному желанию. Но и клуб долго не горевал — на смену исландцу пришёл защитник «Тамбова» Максим Осипенко. А затем и главный тренер коллектива Валерий Карпин пожал руку скандальному Павлу Мамаеву, который уже успел проявить себя и отличиться забитыми мячами. Так что в ближайшие восемь туров нам точно будет на что посмотреть.

Павел Мамаев Сергей Пивоваров/РИА Новости

И надо признать, что большим плюсом для ростовчан станут домашние матчи с прямыми конкурентами. Дома играть всегда легче. Да и с лидерами подопечные Георгиевича всегда выглядят очень достойно. Так что в грязь лицом ребята не ударят. Плюс, в уме команда держит правило очных противостояний — в случае равенства очков в РПЛ двух и более команд высшее место занимает тот коллектив, кто оказывался сильнее в очных встречах. Осталось только наладить стабильность, которую в первой половине сезона иногда заметно не хватало. И если «Ростову» удастся покорить третью строчку чемпионата, то будем болеть за ребят в квалификации.

«Ростов» смотрелся так же зрелищно, как и «Краснодар». И я бы сказал, что преимущество на стороне Карпина. Команда может зацепиться за третье место, поборовшись с «Локомотивом», — утверждает эксперт.

ЦСКА

Остаётся только ЦСКА, который замыкает таблицу лидеров с 36 очками. Команду ждёт достаточно непростой график: «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Ахмат», «Оренбург», «Рубин», «Локомотив» и «Тамбов».

Что касается встреч с соперниками:

ЦСКА — «Краснодар» — 3:2;

«Краснодар» — ЦСКА — 1:1;

ЦСКА — «Ростов» — 1:3;

ЦСКА — «Локомотив» — 1:0;

«Ростов» — ЦСКА — 3:2.

«Армейцам» уже второй сезон достаточно сложно. А сейчас тем более, учитывая первый матч после длительной паузы. «Зенит» просто так победу не отдаст. Да и надо признать, у «красно-синих» самый молодой коллектив. Даже прошедшей зимой они укрепились подающими надежды нападающим Ильёй Шкуриным, которому всего 20 лет, и защитником Никитой Котиным, которому, на минуточку, только 17. Так что с их приходом средний возраст команды стал 23,7 года. С таким показателем наставнику Виктору Гончаренко, с которым продлили контракт, будет нелегко попасть в зону Лиги чемпионов. Удержаться бы за Лигу Европы.