По старой памяти: Гончаренко помог ЦСКА продолжить борьбу за еврокубки

На первый взгляд встреча ЦСКА — «Краснодара» не представлялась таким важным событием — эта весна сильно потрепала некогда лидеров чемпионата. Однако немаловажные интриги прослеживались даже в нынешних условиях. Во-первых, «армейцы», в отличие от «быков», имели некоторые шансы на попадание в еврокубки. Во-вторых, в этом матче состоялось возвращение Виктора Гончаренко на «ВЭБ Арену» впервые после ухода из ЦСКА. Как «армейцы» приняли своего бывшего наставника, рассказывает NEWS.ru.

Бывшие

Впрочем, начнём не с игры. Первый матч Гончаренко после отъезда в Краснодар стал не единственным важным «возвращением» в стане «армейцев». Накануне «Чемпионат» сообщил о переходе нападающего Антона Заболотного из «Сочи» в ЦСКА на правах свободного агента уже этим летом. И это действительно настоящее возвращение.

Возможно, кто-то не знает, но Заболотный является воспитанником «красно-синих». Он переехал из липецкого «Металлурга» в школу ЦСКА, когда ему было 13, и провёл в команде пять лет. Несмотря на продолжительный срок, в составе основной команды он не провёл ни одного матча.

Что ж, теперь будет возможность реабилитироваться. Вы тоже уже представляете эту невероятную связку Чалов-Заболотный на острие атаки, да? Впрочем, эту парочку мы увидим только в будущем сезоне. Поэтому давайте пока поговорим о тех, кто вышел на поле в матче ЦСКА — «Краснодар».

Потеря Влашича и возвращение Фернандеса

Марио Фернандес Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состав «армейцев» в последние месяцы назвать оптимальным язык не повернётся. Команда уже давно играет без таких ключевых игроков, как Бахтиёр Зайнутдинов, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон. К этой группе травмированных добавился ещё ключевой игрок команды Никола Влашич. Хорват получил повреждение колена в последнем матче против «Уфы».

К счастью, к противостоянию с «быками» удалось восстановиться Марио Фернанду. Учитывая, какие серьёзные проблемы команда испытывает в обороне, его возвращение пришлось очень кстати.

Что касается «Краснодара», то, кроме травмированного Кристиана Рамиреса и дисквалифицированного Рами Кабелла, остальные игроки были в строю.

Равный тайм — равный счёт

Первые минуты встречи на «ВЭБ Арене» выдались очень бодрыми. У «быков» в стартовые 10 минут было два очень перспективных момента, но быстро открыть счёт во встрече не удалось. Только на 25 минуте Классон пробил ворота Игоря Акинфиева. После потери мяча Наиром Тикнезяном на своей половине поля случилось несколько «перепасовок» между игроками «Краснодара». В итоге мяч был доставлен Классону, который расстрелял голкипера «красно-синих» сильным ударом в нижний. Но долго радоваться команде Гончаренко не пришлось — незамедлительно последовал ответ «армейцев».

Обляков принял пас Дзагоева в штрафной, здорово развернулся и выкатил мяч к 11-метровой отметке. Там поджидал Эджуке. Он выдержал небольшую паузу и пробил точно в дальний нижний угол ворот — 1:1. С равным счётом и равной игрой в первом тайме команды ушли на перерыв.

Чалова радует

Фёдор Чалов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мы не знаем, какие слова прозвучали в раздевалке «армейцев» в перерыве встречи, да уже и не важно. Главное — всё, что было в раздевалке явно оказала положительный эффект. На второй тайм ЦСКА вышел в настроении «готовы рвать и метать». Уже на 56 минуте отличился Фёдор Чалов. После передачи Саломона Рондона форвард ЦСКА отправил мяч в дальнюю штангу. На протяжении двух матчей подряд Чалов огорчает соперников (до этого досталось «Уфе»). После продолжительной безголовой засухи подобный расклад событий не может не радовать.

Автором третьего гола стал Марио Фернандес. После розыгрыша углового мяч попал к Фернандесу. Защитник моментом воспользовался, пробив низом под Сафонова. Как же вовремя восстановился Фернандес! У «армейцев» было ещё несколько возможностей увеличить счёт во встрече, но Сафонов не позволил случится полному разгрому. Матч завершился со счётом 3:1.

Что ж, можно констатировать, что возвращение Гончаренко пошло на пользу «красно-синим». Банда Олича продолжает борьбу еврокубки.