Первый матч чемпионата Франции по футболу перенесли из-за коронавируса

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Стартовый матч, которым должен был открыться новый сезон французского мундиаля, перенесли на сентябрь из-за того, что у некоторых игроков футбольного клуба «Марсель» подтвердился COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Лиги профессионального футбола Франции.

Игра должна была состояться 21 августа. Соперником «Марселя» на поле был заявлен «Сент-Этьен». Во вторник руководство провансальцев проинформировало лигу о трёх случаях заражения в команде.

Согласно протоколу организации матчей соревновательная комиссия Лиги профессионального футбола Франции решила перенести матч «Марсель» — «Сент-Этьен» на 16 или 17 сентября с учетом санитарных условий в «Марселе», — сказано в заявлении.

При этом до этого «Марсель» отказался от товарищеской встречи с германским «Штутгартом», которая должна была состояться 14 августа. Тогда коронавирус выявили у защитника Жордана Амави.

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