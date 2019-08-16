29-летний нападающий и свободный агент Марио Балотелли мог подписать контракт с футбольным клубом «Локомотив».
Но руководство московской команды отклонило предложение, заявив, что линия атаки укомплектована, сообщает
В то же время «железнодорожники» продолжают рассматривать вариант с приобретением 36-летнего полузащитника Франка Рибери. Руководству команды удалось продвинуться в переговорах.
Французский футболист выступал за мюнхенскую «Баварию» с 2007 года, но этим летом покинул коллектив по истечении контракта. Помимо «Локомотива» у Рибери есть и несколько других предложений.
В минувшем розыгрыше чемпионата Германии футболист появлялся на поле в 25 матчах, отметившись в них шестью забитыми мячами.
Семья может помешать трансферу Рибери в «Локомотив», ранее писал News.ru.