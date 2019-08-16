https://static.news.ru/photo/3b806da8-c01e-11e9-a602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefano Cavicchi/Lapresse/Global Look Press

29-летний нападающий и свободный агент Марио Балотелли мог подписать контракт с футбольным клубом «Локомотив».

Но руководство московской команды отклонило предложение, заявив, что линия атаки укомплектована, сообщает Sport24.ru .

В то же время «железнодорожники» продолжают рассматривать вариант с приобретением 36-летнего полузащитника Франка Рибери. Руководству команды удалось продвинуться в переговорах.

Французский футболист выступал за мюнхенскую «Баварию» с 2007 года, но этим летом покинул коллектив по истечении контракта. Помимо «Локомотива» у Рибери есть и несколько других предложений.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии футболист появлялся на поле в 25 матчах, отметившись в них шестью забитыми мячами.

Семья может помешать трансферу Рибери в «Локомотив», ранее писал News.ru.