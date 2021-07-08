Отставка надежды: чем запомнятся Черчесов и его сборная России

Случилось то, во что не особо верилось: Станислава Черчесова всё-таки уволили с поста главного тренера сборной России, который он занимал в течение пяти лет. Были и неплохие моменты, были даже очень хорошие, но то, что эта история заканчивается сейчас, не вызывает почти ничего, кроме радости.

Обоюдно-принудительное

Новость ворвалась в спокойное течение дня в районе 16 часов мск, чуть раньше. Первым о гигантском решении сообщил Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС). В заявлении его главы Александра Дюкова говорится, что решение было обоюдным. Почему-то такая формулировка невольно вызывает улыбку.

Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года, — заявил Дюков.

Почему это «обоюдное» решение кажется смешным? Потому что мы прекрасно знаем, что Черчесов по собственной инициативе уходить не собирался, он об этом напрямую сказал на недавней пресс-конференции. Его можно понять: €2,5 млн в год — не та зарплата, от которой легко отказаться по собственной инициативе. И кстати, это абсолютно нормально.



Сам Черчесов своё увольнение прокомментировал, но причин не назвал. Сказал, что так договорились с Дюковым.

Солдат, чиновник

Недовольство болельщиков в последний месяц вызвали не только результаты сборной России, но и риторика главного тренера. После провала на Евро-2020 он успел назвать себя «полководцем», который «не привык бросать своё войско на поле боя». Ещё говорил, что «все мы — солдаты государства». Ещё называл себя государственным чиновником.

Возможно, это прозвучит странно, но мне казалось, что Станислав Черчесов — тренер. Во всяком случае, его нанимали именно на эту должность. Главный тренер сборной России — так называется его позиция. Это — человек, отвечающий за игру команды на поле. При чём здесь солдаты? Какое войско? Какой чиновник? Очень хочется верить, что на смену Черчесову придёт тренер, а не чиновник. Кстати, различные недоразумения и зачастую хамство в общении с прессой — тоже давно стали отличительной чертой Черчесова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто может быть тем тренером, кто придёт ему на смену? Недавно мы делали текст на эту тему, фамилий семь можно назвать, не меньше. Если честно, хотелось бы качественного иностранца, вроде Гуса Хиддинка. Та команда 2008 года была слишком хорошей.

Усы надежды, Никольская

Вспоминая работу Черчесова в сборной, невозможно не вспомнить и об оглушительных успехах. Чемпионат мира — 2018 был очень крутой. Он подарил людям море радости. Четвертьфинал на таком турнире для сборной России — огромное достижение. Достаточно сказать, что на таких этапах команда не играла с 1970 года, когда такой страны как Российская Федерация даже на глобусе не было.

Восьмёрка сильнейших в мире — огромный успех, который вряд ли удастся повторить в ближайшие десятилетия. И абсолютно неважно, что победила тогда команда лишь две арабские сборные со средними (кроме Салаха) футболистами — Саудовскую Аравию и Египет. Испании тоже нужно было не проиграть, пусть она была и без тренера, абсолютно разобранная. А с хорватами матч был потрясающий с любой точки зрения: Россия вела в счёте, затем уступала, но играла на равных с одной из лучших команд мира на тот момент. Если бы чуть-чуть повезло в серии пенальти — вышла бы в полуфинал.

Сергей Булкин/NEWS.ru

А были ведь были же ещё и классные моменты в виде особых празднований голов Дзюбы, усы надежды... Люди болели футболом сильнее, чем в 2008-м. ЧМ-2018 был как настоящий праздник во всей стране, но особенно в центре Москвы, на Никольской улице. В общем, три года назад всё было по-другому. Всё было очень хорошо, и это — заслуга Черчесова.