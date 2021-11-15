Орлов — о Заболотном: футбол уровня сборных не для него

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный не соответствует уровню сборной России по футболу. В эфире собственного YouTube-канала он сказал, что появление форварда в матче с командой Хорватии было ошибочным.

Выход Заболотного хоть чем-нибудь помог сборной? Нет. Значит, выход не оправдан. И нахождение его в сборной под вопросом. Нужен ли такой футболист? Говорят: «Он будет цепляться за мяч». А что же он не цеплялся? И футболист Заболотный при всём моём уважении… Для себя он гений. Ему так мало дано футбольным богом, но он уже даже в ЦСКА играет. Но что касается европейского футбола, уровня сборных, это не для него, — заявил Орлов.

Заболотный известен по выступлениям за «Урал», брянское «Динамо», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи». В состав ЦСКА воспитанник московского клуба вернулся в 2021 году. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей, забил четыре мяча.

В матче с командой Хорватии Заболотный вышел на поле на 57-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и экс-защитника «Спартака» в адрес национальной команды. Специалист частично согласился с претензиями к уровню игры спортсменов, но не стал комментировать заявления Тарасовой об отсутствии футбола в стране.