Карпин отреагировал на критику Тарасовой и Ловчева в адрес сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин согласился с критикой известного в прошлом защитника «Спартака» Евгения Ловчева в адрес национальной команды. Как сказал специалист в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу», игра коллектива в матче с Хорватией не соответствовала высоким требованиям.

Согласен. Вчерашняя игра — это ужас. В футбол же мы играем, значит, в России он есть, но вопрос, какого уровня, — сказал Карпин.

Также наставник национальной команды не стал комментировать критические высказывания в адрес сборной со стороны заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Карпин сказал, что это «мнение ещё одного человека».

Отвечая на вопрос о поражении сборной России от команды Хорватии в квалификации чемпионата мира 2022 года, Тарасова заявила, что в стране «нет футбола».

Ранее сообщалось, что сборные России и Украины не смогут сыграть между собой в стыковых матчах за право завоевать путёвку на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Отмечается, что УЕФА это будет сделано по политическим причинам.