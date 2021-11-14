«У нас нет футбола»: Тарасова эмоционально высказалась о поражении России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии. Подопечные Валерия Карпина проиграли на выезде «шашечным» со счётом 0:1. Тарасова заявила, что в России нет футбола. Её слова приводит «Чемпионат».

Где у нас детский футбол? Юношеский? Молодёжный? О чём разговор? Вы ведь настаиваете, что он есть? Где он? Так просто ничего не бывает. У нас нет футбола! — сказала Тарасова.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре со счетом 1:0. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее бывший хавбек «Зенита» Роман Широков заявил, что Фёдор Кудряшов не виноват в поражении от команды Хорватии в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. По словам известного в прошлом игрока, защитник «Антальяспора» хотел выбить мяч, но не удалось.