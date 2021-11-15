УЕФА разведёт Украину с Россией в случае выхода в стыковые матчи ЧМ-2022

Сборные России и Украины не смогут сыграть между собой в стыковых матчах за право завоевать путёвку на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Как сообщает Sportbox со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), подопечные Валерия Карпина также не смогли бы сыграть с соперниками из Косово, если бы те добрались до данной стадии.

На основании решений исполнительного комитета УЕФА, действующих на момент жеребьёвки, следующие команды не могут играть друг против друг друга: Россия и Украина, Россия и Косово, Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, Косово и Сербия, — говорится в заявлении УЕФА.

На данный момент сборная России гарантировала себе участие в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Подопечные Валерия Карпина заняла второе место в группе H, уступив только Хорватии. Таким образом, они попали в число 12 участников плей-офф за путёвки на мундиаль.

В преддверии заключительного тура квалификации сборная Украины занимает третье место в группе D. В активе подопечных Александра Петракова значится девять очков — на два меньше, чем у занимающих вторую строчку финнов.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин назвал тяжелейшим поражение сборной России по футболу от национальной команды Хорватии в матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В то же время он отметил, что проигрыш в Сплите был закономерным.