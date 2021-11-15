Матыцин о поражении сборной России: не проявили желания и профессионализма

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал тяжелейшим поражение сборной России по футболу от национальной команды Хорватии в матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В то же время он отметил, что проигрыш в Сплите был закономерным. Слова функционера приводит ТАСС.

Ну что ещё сказать, тяжелейшее поражение. Но я в этом отношении согласен с мнением и главного тренера, и президента Российского футбольного союза: к сожалению, это был закономерный результат. Мы сами не проявили желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата и в первом тайме, и во втором, — сказал Матыцин.

Министр спорта призвал не терять надежды, верить в команду в стыковых матчах. По его словам, в марте отечественные болельщики вновь будут переживать и надеяться, что отечественная сборная сумеет отобраться на чемпионат мира в Катар.

Ранее сообщалось, что защитник «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов закрыл комментарии в Instagram из-за сообщений с критикой и угрозами после гола в свои ворота в матче с Хорватией. Футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте. Этот гол стал решающим.