Кудряшов закрыл комментарии в соцсетях после автогола в матче с Хорватией

Защитник «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов закрыл комментарии в Instagram из-за сообщений с критикой и угрозами после гола в свои ворота в матче с Хорватией.

34-летний футболист отличился автоголом на 81-й минуте матча и принёс хорватам победу со счётом 1:0. После этого в его Instagram посыпались негативные комментарии.

Украинский комментатор эмоционально отпраздновал автогол Кудряшова.

Из-за поражения подопечные Валерия Карпина не смогли выйти на чемпионат мира-2022 напрямую и будут играть в стыковых матчах. 14 ноября стало известно, кто может стать соперником сборной России.