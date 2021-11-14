Названы семь возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022

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Комментатор украинского телеканала «Футбол 3» эмоционально отпраздновал автогол российского защитника Фёдора Кудряшова в матче отбора к ЧМ-2022 против Хорватии. Подопечные Валерия Карпина проиграли на выезде «шашечным» со счётом 0:1. Игра проходила в Сплите.

После автогола в исполнении российского защитника Фёдора Кудряшова комментатор закричал в прямом эфире. Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Фёдор Кудряшов! Брависсимо! — воскликнул комментатор. В 10 матчах сборная...