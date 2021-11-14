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Названы семь возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022

04:53, 15 ноября 2021
Названы семь возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022 Игроки сборной России Дмитрий Баринов, Дмитрий Чистяков, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов и вратарь сборной России Матвей Сафонов (слева направо) в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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По результатам прошедших матчей отборочного тура от УЕФА к чемпионату мира 2022 года в Катаре определились 7 из 11 вероятных соперников сборной России в стыковых матчах за путёвку в финальную часть мирового первенства. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо россиян, в стыковых матчах примут участие команды из Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии.

Оставшиеся четыре команды определятся 15 и 16 ноября, когда заключительные игры пройдут в группах C, D, G, I.

Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября.

Напрямую для участия в финальной части ЧМ-2022 квалифицировались сборные Сербии, Испании, Франции, Бельгии, Дании, Хорватии и Германии.

Сборная России по футболу 14 ноября уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

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