Названы семь возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022

По результатам прошедших матчей отборочного тура от УЕФА к чемпионату мира 2022 года в Катаре определились 7 из 11 вероятных соперников сборной России в стыковых матчах за путёвку в финальную часть мирового первенства. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо россиян, в стыковых матчах
Оставшиеся четыре команды определятся 15 и 16 ноября, когда заключительные игры пройдут в группах C, D, G, I.
Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября.
Напрямую для участия в финальной части ЧМ-2022 квалифицировались сборные Сербии, Испании, Франции, Бельгии, Дании, Хорватии и Германии.
Сборная России по футболу 14 ноября уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.