https://static.news.ru/photo/d7f4e9c2-53ce-11ea-a83a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организаторы чемпионата Европы — 2020 по футболу в Санкт-Петербурге работают в тесном контакте с ведомствами, отвечающими за безопасность в период проведения российской части турнира.

Мы уверены, что, как и во время чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018, болельщики на трибунах стадиона, гости и жители Санкт-Петербурга будут чувствовать себя в полной безопасности, — приводит сообщение пресс-службы оргкомитета РИА Новости.

Ранее пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала сообщение, в котором анонимный «минёр» во время Евро-2020 в Санкт-Петербурге обещает запустить волну звонков о минировании стадиона и гостиниц, писал NEWS.ru.