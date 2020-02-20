https://static.news.ru/photo/a26967f0-53bb-11ea-bfa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: За сохранение Муринского парка/facebook.com

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала скриншот письма с угрозами «минирования». Анонимный шантажист требует, чтобы ему заплатили 120 биткойнов и тогда он прекратит рассылать письма о бомбах. В противном случае автор текста обещает начать «минировать» другие объекты с лета этого года, когда в городе будут проходить массовые мероприятия.

Утром 20 февраля два районных суда Санкт-Петербурга — Василеостровский и Петродворцовый — получили сообщения о том, что в их помещениях заложены бомбы. Людей оттуда пришлось эвакуировать. На месте работают спецслужбы.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ приняло решение заблокировать сайт Tutanota.com. Причиной стала рассылка писем с этого ресурса, которые сообщали о лжеминировании в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, сервис зарегистрирован в Германии. С него поступали сообщения о минах в зданиях суда, детских садах и других объектах города.