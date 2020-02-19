https://static.news.ru/photo/d6253d78-533c-11ea-a521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ приняло решение заблокировать сайт Tutanota.com. Причиной стала рассылка писем с этого ресурса, которые сообщали о лжеминировании в Санкт-Петербурге.

По данным ведомства, сервис зарегистрирован в Германии. С него поступали сообщения о минах в зданиях суда, детских садах и других объектах города. Решение о блокировке было принято совместно с Роскомнадзором, передаёт «Политика Сегодня».

Волна минирований началась в России в декабре 2019 года. Из-за сообщений были эвакуированы несколько миллионов человек по всей стране.

Как писал NEWS.ru ранее, IP-адреса многих отправителей писем о ложных бомбах принадлежали гражданам Украины, а также других иностранных государств.